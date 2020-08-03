Кабмін пропонує ввести компенсацію жертвам насильницьких злочинів

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запровадити компенсацію постраждалим від насильницьких кримінальних злочинів у розмірі 40% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі — 841 гривня).

Про це сказано в законопроєкті № 3892, зареєстрованому в Раді 17 липня, передають Українські Новини.

Відповідно до законопроєкту, мінімальний розмір відшкодування шкоди не може бути менше, ніж 40% від встановленого на 1 січня відповідного року прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на одну людину в день звернення.

У разі, якщо розмір заявленої (підтвердженої) до виплати суми виявиться меншою від мінімального розміру відшкодування шкоди, така виплата не проводиться.

При цьому потерпілий має право на відшкодування збитків у зв'язку з втратою заробітку (доходу) внаслідок заподіяння насильницьким кримінальним правопорушенням шкоди його здоров'ю і в зв'язку з витратами на медичні послуги, придбання лікарських засобів і медичних виробів.

Крім цього, в разі смерті потерпілого його близькі родичі або члени сім'ї мають право на відшкодування шкоди у зв'язку з витратами на його лікування і / або похорон.

У разі, якщо в результаті скоєння насильницького кримінального злочину потерпілий перебуває в закладі охорони здоров'я в загрозливому для життя стані, відшкодування шкоди здійснюється невідкладно.

Для отримання відповідної компенсації потерпілий або його родичі повинні подати заяву про відшкодування шкоди, копію документа, що посвідчує особу, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань, документи, що підтверджують розмір втраченого заробітку або витрат на медичні послуги, придбання лікарських засобів і медичних виробів, фінансування яких не передбачено за рахунок бюджетних коштів, та/або захоронення, виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого або копію висновку судово-медичного та/або судово-психіатричного експерта, а в разі загибелі потерпілого — копію свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинні (сімейні) зв'язки, які передбачені чинним законодавством у разі їх наявності, відомості або документи про джерела покриття заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, в тому числі про отримання виплат у порядку соціального або іншого виду страхування (крім договорів індивідуального страхування) або з будь-якого іншого джерела в разі їх наявності.

При цьому орган, який здійснив виплату з відшкодування шкоди, заподіяної насильницьким кримінальним правопорушенням, має право вимагати повну суму відшкодування збитку, виплачену заявнику від особи, визнаної винною у вчиненні насильницького кримінального злочину, що призвело до такої виплати, або від особи, яка згідно із законом несе громадянську відповідальність за шкоду, заподіяну діями засудженого або особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно з пояснювальною запискою, функції з виплати відповідних компенсацій пропонується покласти на Міністерство юстиції.

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