Суд відмовився обрати заставу 1 млн гривень голові Судової адміністрації Холоднюку

Вищий антикорупційний суд обрав особисту поруку голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, відмовившись обрати йому запобіжний захід у вигляді застави 1 млн гривень. Таке рішення суд оголосив у понеділок, передають Українські Новини. Суд, таким чином, частково задовольнив клопотання прокуратури. "Застосувати особисту поруку", — резюмував суддя. Також Холоднюк зобов'язаний прибувати до слідчих, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими і свідками. Термін обов'язків діє до 16 вересня включно. САП просила суд обрати Холоднюку 1 млн гривень застави і заборонити виїзд за кордон. Як повідомляли Українськi Новини, раніше Холоднюк заявив, що у нього немає 1 млн гривень, щоб внести його як ймовірну заставу. Раніше голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк заявляє, що йому не вручали жодних підозр .