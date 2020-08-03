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03 серпня 2020, понеділок, 18:05 12
Судова влада 2020-08-03T19:45:02+03:00
Українські Новини
Суд відмовився обрати заставу 1 млн гривень голові Судової адміністрації Холоднюку

Суд відмовився обрати заставу 1 млн гривень голові Судової адміністрації Холоднюку

Кира Молчанова
Суд, Вищий антикорупційний суд, Зиновій Холоднюк
Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА
Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА

Вищий антикорупційний суд обрав особисту поруку голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, відмовившись обрати йому запобіжний захід у вигляді застави 1 млн гривень.

Таке рішення суд оголосив у понеділок, передають Українські Новини.

Суд, таким чином, частково задовольнив клопотання прокуратури.

"Застосувати особисту поруку", — резюмував суддя.

Також Холоднюк зобов'язаний прибувати до слідчих, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими і свідками.

Термін обов'язків діє до 16 вересня включно.

САП просила суд обрати Холоднюку 1 млн гривень застави і заборонити виїзд за кордон.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Холоднюк заявив, що у нього немає 1 млн гривень, щоб внести його як ймовірну заставу.

Раніше голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк заявляє, що йому не вручали жодних підозр .

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