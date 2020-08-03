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03 серпня 2020, понеділок, 11:00 10
Події 2020-08-03T12:45:02+03:00
Українські Новини
На Хрещатику невідомий чоловік підпалив автомобіль

На Хрещатику невідомий чоловік підпалив автомобіль

Ольга Фандорина
Хрещатик, Підпал автомобіля, Затримання зловмисника
Подпалювач авто. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Подпалювач авто. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліція затримала чоловіка, який підпалив автомобіль на Хрещатику в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автомобіль. На місце події виїхали пожежні і слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка. Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру з невідомою запальною сумішшю, облив машину і підпалив її", - сказано в ньому.

Затримано - 39-річного жителя Бориспільського району.

Слідчі провели огляд місця події і вилучили каністри з легкозаймистою речовиною й автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Встановлюються обставини події і мотиви вчинку.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше невідомі обстріляли автомобіль в Полтавській області, водій загинув.

Раніше у центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

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