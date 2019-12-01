Обстріляний автомобіль належав депутату Соболєву: в машині, загинув його син, - ЗМІ

У центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє РБК-Україна. У центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у неділю, 1 грудня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover. о 17:15 В Києві введена спеціальна поліцейська операція для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській: зловмисник пострілом з невідомої зброї поранив хлопчика, який знаходився в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" дорогою до лікарні. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи, які спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеоспостереження. В'ячеслав Соболєв з 2010-2011 рр. обіймав посаду заступника голови правління, а пізніше і голови правління НАК Нафтогаз України. В 2015 став депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка". Як повідомляли Українські Новини, раніше у президента Петра Порошенка просять позбавити українського громадянства депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.