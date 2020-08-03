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03 серпня 2020, понеділок, 08:31 16
Президент 2020-08-03T11:30:04+03:00
Українські Новини
Сценарист "Слуги народу" є головним спічрайтером президента Зеленського

Сценарист "Слуги народу" є головним спічрайтером президента Зеленського

Ольга Фандорина
Сценарист, 95 квартал, Володимир Зеленський, Слуга народу, Юрій Костюк, спічрайтер
Юрій Костюк. Фото: sluganaroda2.kvartal95.com
Юрій Костюк. Фото: sluganaroda2.kvartal95.com

У штаб президента України, який відповідає за реагування на медійні приводи, входять: Ірина Побєдоносцева, Андрій Єрмак, Юлія Мендель, Сергій Шефір, Кирило Тимошенко, Михайло Подоляк та Юрій Костюк. Про те, як побудована робота штабу, повідомляє видання "Страна" з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Фінальне рішення щодо реакції на той чи інший медійний привід приймає Володимир Зеленський.

"Юлія Мендель - спікер президента, у неї інша функція - доносити офіційну позицію держави. Вона бере участь у розробці цієї позиції", - зазначив Михайло Подоляк.

Головний спічрайтер президента - Юрій Костюк (в минулому - сценарист серіалу "Слуга народу" та інших кінопродуктів "Кварталу").

"Він пише тексти. Підсумкову версію дивлюся я, вношу правки. Якісь блоки додаю я, ще хтось з вузького кола. А Костюк все це зводить і видає фінальну версію. Тому говорімо, що він - головний спічрайтер президента. Хоча взагалі спічрайтер - це збірне поняття, це не одна людина, а група людей. У Порошенка теж так було", - зазначив Михайло Подоляк.

Кирило Тимошенко в Офісі президента відповідає за спецпроекти, відео-програми, протокольні поїздки і роботу з регіональними ЗМІ.

"У Кирила Тимошенка великий фронт функціональних завдань. На ньому - спецпроекти: Велике будівництво, "Мандруй Україною". Такі рутинні речі, які вимагають багато роботи зі ЗМІ. На нього заточений департамент, який працює з регіональною пресою", - розповів виданню Михайло Подоляк.

Крім основних постійних учасників, в цей умовний "штаб" з медіа-реагування входить великий медійний департамент.

"Туди входить у тому числі відділ протоколу, представники УДО - якщо є закрита інформація, яку ми не можемо розголошувати. Крім того, ситуативно туди входять начальники профільних управлінь, які відповідають за поїздки президента, за його комунікації і розробку сценаріїв цих поїздок", - розповів нам Подоляк.

Як повідомляли Українські Новини, з червневої зарплати Єрмака вирахували 8 тисяч гривень податків і зборів.

Раніше Офіс Президента відреагував на розслідування про порушення кортежем Зеленського ПДР.

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