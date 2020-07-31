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31 липня 2020, пʼятниця, 15:02 16
Економіка 2020-07-31T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Укрнафта" зазнала 2,6 млрд гривень збитків за пів року

"Укрнафта" зазнала 2,6 млрд гривень збитків за пів року

Григорий Яковенко
Укрнафта, НКЦПФР, нафтовидобувна компанія

У січні-червні 2020 року найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" зазнала збитків у розмірі 2,595 млрд гривень, тоді як за аналогічний період 2019 року компанія отримала 18,2 млн гривень чистого прибутку.

Про це сказано в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передають Українські Новини.

Наголошується, що за 6 місяців "Укрнафта" скоротила чистий дохід на 28,2%, або на 3,909 млрд гривень до 9,972 млрд гривень.

Також за аналогічний період компанія скоротила валовий прибуток у 3,8 рази, або на 5,403 млрд гривень до 1,963 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 "Укрнафта" зазнала збитків понад 4 млрд гривень.

Також "Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу нафти за вдвічі заниженою ціною.

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