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31 липня 2020, пʼятниця, 21:00 7
Суспільство 2020-07-31T21:45:01+03:00
Українські Новини
Похолодання та дощі з грозами — прогноз погоди на перший день серпня

Похолодання та дощі з грозами — прогноз погоди на перший день серпня

Анна Рудык
Погода, Гроза, Прогноз погоди, дощ, Похолодання, Прогноз погоди на завтра, погода в серпні
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

1 серпня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +19...+27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, у Донецькій області +14...+19 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі помірні короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

31 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+27 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня в Україні місцями очікується різке погіршення погодних умов зі шквальним вітром і грозами.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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