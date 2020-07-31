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31 липня 2020, пʼятниця, 12:29 10
Президент 2020-07-31T13:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа

Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа

Елизавета Драбкина
Закон, Володимир Зеленський, електронний документообіг, Цифрова держава, Електронні документи
Електронний документообіг. Фото: srk.com.ua
Електронний документообіг. Фото: srk.com.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження електронної форми виконавчого документа для подальшого переходу органів державної влади до електронного документообігу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 797-IX "ПРО внесення зміни до статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" про запровадження електронної форми виконавчого документа", який Верховна Рада прийняла 15 липня 2020 року", - сказано в ньому.

Згідно з законом, ч. 3 ст. 4 закону України "Про виконавче провадження" доповнюється абзацом другим.

Згідно з цією нормою, виконавчий документ може бути виданий у формі електронного документа відповідно до законів "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".

Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції.

Наголошується, що реалізація норм документа забезпечить подальшу цифрову трансформацію держави, перехід органів державної влади до електронної форми документообігу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня Верховна Рада ввела електронну форму виконавчого документа. За ухвалення законопроєкту №3707 за основу проголосували 339 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 321.

Однак Верховна Рада погодила можливість використання паперового документообігу в перехідний до електронного документообігу період.

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