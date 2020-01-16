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16 січня 2020, четвер, 17:35 5
Верховна Рада і партії 2020-01-16T17:37:32+02:00
Українські Новини
Рада дозволила використовувати паперові документи під час переходу до електронного документообігу

Рада дозволила використовувати паперові документи під час переходу до електронного документообігу

Елизавета Кесельман
Верховна Рада, електронний документообіг, Паперові документи
Документи. Фото: pixabay
Документи. Фото: pixabay

Верховна Рада погодила можливість використання паперового документообігу в перехідний до електронного документообігу період. За ухвалення законопроекту №2492 в цілому проголосував 251 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Раніше передбачалося, що прийнятий у жовтні 2019 року закон про перехід на електронний документообіг у парламенті вводиться в дію з першого дня 3-ї сесії Ради 9-го скликання, тобто з 4 лютого 2020 року.Таким чином, вносяться зміни до Регламенту Ради, визначивши термін "письмова форма документа" для оптимізації процедури переходу парламенту до електронного документообігу.

Таким чином, пропонується передбачити можливість використання парламентаріями як електронного документообігу, так і обігу документів у паперовій формі в разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин у період 3-ї сесії парламенту і до вересня 2020 року. Також пропонується ввести еталонну базу нормативних документів прийнятих Радою в електронному вигляді та встановити гарантії вільного і безкоштовного доступу громадян до такої бази.З вересня 2020 року з початку 4-ї сесії парламенту вводиться електронна форма документообігу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хотів заборонити використання паперових докментов з жовтня 2019 року.

Рада має намір легалізувати гральний бізнес.

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