Перед вихідними в Києві знову завмер у заторах: де найбільш завантажені дороги

Затори і тягнучки знову заполонили Київ перед вихідними. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Згідно з даними Google Maps, затори охопили центр Києва. Рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців, а також на Набережному шосе.

Затори в Києві 31 липня. Карта: Google Maps

Утворилася тягучка на вулиці Великій Васильківській, проспекті Валерія Лобановського з затримкою руху в 7 і 5 хвилин відповідно.

Пробки в Києві на вулиці Великій Васильківській. Карта: Google Maps

Тягнучки утворилися на Голосіївському проспекті і на виїзді з Києва — Великій окружній дорозі.

Затори в Києві опівдні. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, згідно з даними всесвітньо відомої компанії, яка досліджує дорожній трафік, TomTom, Київ обігнав 20-мільйонний Мехіко в рейтингу транспортних заторів і перемістився з 13 на 12 місце.

Також через затори у столиці в 2019 році середньостатистичний водій провів у транспорті на 227 годин більше, це дорівнює 9 днів 11 годин безцільно проведеного життя.