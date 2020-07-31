З серпня бізнес починає використовувати програмні РРО. Нові штрафи за порушення з РРО набирають чинності

З 1 серпня набирають чинності нові штрафи за порушення при використанні реєстраторів розрахункових операцій (РРО, касові апарати), а також бізнес починає використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій.

Про це сказано в повідомленні Податкової служби, передають Українські Новини.

20 вересня 2019 Рада ввела програмні РРО та спростила процедуру їх реєстрації.

У першому півріччі Міністерство фінансів створило платформу для презентації прототипів безкоштовного фіскального додатку програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Тестова версія безкоштовного фіскального додатку реєстраторів розрахункових операцій (РРО) доступна для всіх суб'єктів господарювання з 15 липня.

Тестування безкоштовного програмного РРО проходило до 31 липня 2020.

Законами №128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інші закони України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" (із змінами) та № 129-ІХ "ПРО внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" (із змінами) вводиться низка новацій, зокрема, в сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Так, за незастосування РРО або програмних РРО, застосування їх з порушенням встановлених вимог, законодавством передбачаються штрафні (фінансові) санкції.

Введення нових розмірів штрафів планувалося з 19.04.2020, але Законом № 533-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" строки застосування штрафних санкцій були перенесені.

Штраф у розмірі 10% (за перше порушення) і 50% (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) буде застосовуватися з 1 серпня.

З 1 січня 2021 року, розмір штрафу становитиме 100% і 150% вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) за перше і наступне порушення відповідно.

Крім того, з серпня бізнес зможе замість традиційних касових апаратів використовувати програмні касові апарати (програмні РРО).

Тобто програмні РРО стануть лише альтернативою класичним РРО, а всі суб'єкти господарювання, яких закон зобов'язує проводити розрахункові операції за товари та послуги із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, з 1 серпня можуть за власним бажанням перейти до застосування програмних РРО.

1 січня 2021 буде розширено перелік видів діяльності, для яких стане обов'язковим використання РРО (традиційних або програмних): РРО використовуватимуть підприємці, які продають ювелірні вироби, старі товари в магазинах, ліки і медичні вироби, що надають платні послуги у сфері охорони здоров'я, що реалізують складні побутові прилади, які підлягають гарантійному ремонту, а також ті, що працюють як готелі, ресторани, кафе, турагентства, туроператори, продають деталі для авто.

З 1 квітня 2021 застосування РРО стане обов'язковим для фізосіб-підприємців, які є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп незалежно від видів діяльності.

Не потрібно буде використовувати РРО платникам єдиного податку першої групи та фізичним особам, які продають на ринку власні старі речі або продукти власного підсобного господарства.

Як повідомляли Українські Новини, сума готівки в обігу в першому півріччі зросла на 14,4%.

Також у квітні цього року закрилися 13,3 тисячі фізичних осіб-підприємців, а в аналогічний період минулого року – 16,3 тис. ФОП.