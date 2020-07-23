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23 липня 2020, четвер, 22:17 7
Силові структури 2020-07-24T00:30:01+03:00
Українські Новини
Тероризували підприємців під виглядом СБУ: у Харкові викрили злочинне угруповання

Тероризували підприємців під виглядом СБУ: у Харкові викрили злочинне угруповання

Надежда Комендантова
СБУ, злочинне угрупування, Вимагання
Обшуки СБУ Фото: ssu.gov.ua
Обшуки СБУ Фото: ssu.gov.ua

У Харкові Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке вимагало у підприємця 1,6 млн гривень і 40 тис. євро.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України викрила в Харкові організатора та учасників злочинного угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші з підприємців, зокрема, 1,6 млн гривень і 40 тис. євро від представника місцевого бізнесу", - йдеться в ньому.

За попередніми даними слідства, гроші у комерсанта вимагали учасники міжрегіональної банди, організованої жителем обласного центру.

Зазначені суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одного з фігурантів.

У разі відмови зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою.

СБУ Фото: ssu.gov.uaСБУ Фото: ssu.gov.ua

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели в Харкові та Києві 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.

Зараз вирішується питання про повідомлення організатору і двом учасникам угрупування, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу україни та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня співробітники СБУ затримали Дмитра Штанька, який записав резонансне відео з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом, за підозрою у вимаганні.

Водночас СБУ викрила розкрадання 37 млн гривень під час реконструкції аеропорту "Бориспіль".

 

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