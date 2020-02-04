В Одесі демонтували останнього Жукова

В Одесі демонтували барельєф радянського маршала Георгія Жукова на одній зі стін будинку, де зараз проживають студенти історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Активісти ряду патріотичних організацій та студенти Одеського національного університету імені Мечникова демонтували барельєф радянського маршала Георгія Жукова, який висів на стіні будинку № 62 по вулиці Новосельського.

Пам'ятну дошку вивезли на машині в невідомому напрямку.

Учасник подій Олександр Єршов розповів, що патріотичні організації 5 років добивалися демонтажу барельєфа у відповідності з законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", адже Жуков — один з керівників тоталітарного радянського держави та Комуністичної партії Радянського союзу.

Під час демонтажу активістам намагалися перешкодити проросійськи налаштовані громадяни під керівництвом депутата облради Богдана Гіганова, проте обійшлося без бійки.

Новосельського, 62 - пам'ятка архітектури і містобудування місцевого значення під назвою "Будинок окремих кімнат". Будинок був побудований в 1883 році за проектом архітектора Олександра Чичкина. У 1927 році його реконструювали в студентський гуртожиток.

Після Другої світової війни в будинку кілька років розміщувався штаб Одеського військового округу, яким тоді командував маршал Жуков.

Як повідомляли Українські Новини, Мінкульт відмовився визнати пам'ятником бюст Жукова в Харкові.

Також пам'ятник Карлу Марксу перейменували у болгарського поета в рамках декомунізації.