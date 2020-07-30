Чиновник Міноборони завдав збитків на 2 млн грн. ДБР почало розслідування

У той час, як проти в.о. директора ДБР Соколова відкрили справу про можливу корупцію, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишнього чиновника Міноборони про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило 2 млн гривень збитку.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львів, повідомили про підозру колишнього заступника начальника одного з головних військових представництв Міністерства оборони України в недбалому ставленні до військової службової особи, вчинене в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)", - сказано в ньому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець, виконуючи обов'язки начальника військового представництва, в листопаді 2018 року недбало поставився до військової служби при здійсненні контролю за процесом закупівлі товарів для військових частин Національної гвардії в рамках виконання контрактів державного оборонного замовлення.

У результаті державним інтересам завдано збитків на загальну суму понад 2 млн гривень.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі, досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році Держбюро розслідувань повідомило про підозру 5 чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар".

Пізніше з'ясувалося, що партію неякісних бронежилетів "Корсар", закуплених раніше для Збройних сил України, які виявилися непридатними для використання, у Міністерстві оборони не мають наміру повертати.