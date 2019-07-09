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09 липня 2019, вівторок, 14:34 28
Силові структури 2019-07-09T16:00:01+03:00
Українські Новини
ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії

ДБР опублікувало розмови в Міноборони про закупівлю бракованих бронежилетів для армії

Державне бюро розслідувань заявляє, що співробітники Міністерства оборони приховали інформацію про закупівлю неякісних бронежилетів "Корсар".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань (ДБР), передають Українські Новини.

Бюро також розмістило перехоплені телефонні розмови співробітників Міноборони і представника постачальника (підприємство "Темп-3000"), з яких випливає, що чиновники знали про закупівлю неякісних бронежилетів у армію і намагалися приховати цей факт.

"З огляду на суспільний резонанс навколо досудового розслідування кримінального провадження за фактом закупівлі посадовцями Міноборони за завищеними цінами речового майна, яке не відповідає технічним вимогам, публікуємо деякі фрагменти розмов цих чиновників. Вони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, взяли продукцію у виробника", - заявляє ДБР.

На відео також демонструються лабораторні випробування вилучених під час слідчих дій бронежилетів "Корсар" 1-4 класів захисту.

Слідчі ДБР вилучили 11 000 таких бронежилетів.

Для остаточних висновків про невідповідність закупленого речового майна призначено комплекс експертиз.

За попередніми даними, дії чиновників завдали збитків державі в сумі близько 100 000 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом поставки неякісних бронежилетів для Міністерства оборони.

В рамках вказаної кримінальної справи були проведені обшуки 26 червня в будинку колишнього помічника міністра оборони і екс-радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова.

Директор ДБР підкреслив, що Бірюков є на даний момент не підозрюваним, а свідком.

Партія Порошенка "Європейська солідарність" назвала обшук політичним переслідуванням і спробою реваншу проросійських сил.

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