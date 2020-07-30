В Інтернет-асоціації розповіли, з якою проблемою можуть зіткнутися юрособи, якщо ввести офіційний e-mail

У той час, як у Верховній Раді зареєстрували проєкт №3860, інтернет-асоціація України виступає проти введення офіційних електронних адрес юридичних осіб при відсутності системи контролю отримання повідомлень юрособами.

Про це Українським Новинам повідомив член правління асоціації Максим Тульєв.

"Хотілося б, щоб введення електронних адрес не відбулося ніколи. Поясню чому. Є один критерій, який ніхто не може контролювати. Згідно з ініціативою про введення офіційних електронних адрес, відправлений лист вже вважається офіційно врученими. А отримав ти або не отримав – ролі не грає. Ось тут і виникає велика кількість непорозумінь", - повідомив Тульєв.

Також він зазначив, що впровадження офіційних електронних адрес в Україні можливо за умови раціонального підходу до реалізації цієї ініціативи.

За словами Тульева, для цього необхідно створити державний портал для відсилання повідомлень.

"Якщо розсилка буде проводитися за допомогою держпорталу, то цілком реально запровадити офіційні електронні адреси. Такий досвід вже має Чехія, приміром. Там є спеціальні портали, де можна відправити повідомлення тій чи іншій юрособі. Головна умова створення порталу, щоб адресою не додавали платні сервіси. Адже може вийти так, що отримуєш електронну адресу і зверху доплачуєш 100 доларів за додаткові сервіси", - повідомив Тульєв.

Вартість реалізації такого проєкту Тульєв оцінює у більш ніж 100 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня 18 депутатів Ради запропонували парламенту автоматично присвоювати юридичним особам офіційний електронну адресу при реєстрації.

Згідно з ініціативою, лист (повідомлення) юрособі вважається належним чином спрямованим і врученим, якщо такий лист відправлено на його офіційну електронну адресу і є електронне підтвердження про дату і час його надходження, також ці листи не потребують додаткового документального підтвердження вручення.

Раніше в соцмережах розкритикували ідею Мінцифри про офіційну електронну пошту.