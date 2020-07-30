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30 липня 2020, четвер, 19:03 6
Політика 2020-07-30T20:45:02+03:00
Українські Новини
Зміна голови української делегації в ТКГ не замінить політичних рішень, — Бойко

Зміна голови української делегації в ТКГ не замінить політичних рішень, — Бойко

Валерия Драгомирова
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Призначення Леоніда Кравчука главою української делегації в ТКГ не замінить політичних рішень. Про це заявив в коментарі журналістам співголова Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, передає пресслужба партії.

"Після досягнення перемир'я всі чекали, якими будуть наступні кроки влади. Сподівалися, що президент виступить з законодавчими ініціативами, які потрібні для політичного врегулювання збройного конфлікту на сході. Також очікували серйозних кадрових перестановок в групі переговірників. Замість одіозних персонажів, які роблять гучні провокаційні заяви, повинні були прийти відповідальні люди з конструктивною позицією", - зазначив політик.

За словами Бойко, цього не сталося.

"Ми побачили укази про військові адміністрації. Відмова від проведення виборів в обласні ради Донецької і Луганської областей. Розмови про необхідність і зовсім скасувати вибори в місцеві ради уздовж всієї лінії розмежування. Всі чиновники, які прагнуть завести переговорний процес у глухий кут, залишилися на своїх місцях", - вважає нардеп.

Він підкреслив, що зміна керівництва ТКГ не зможе прикрити відсутність практичних дій.

"Для миру зараз не потрібні гучні імена, а реальні кроки і політичні рішення. Це і внесення до порядку денного роботи парламенту законів, передбачених Мінськими угодами і домовленостями лідерів держав Нормандської четвірки. І прямий діалог з Донецьком і Луганськом, послідовне узгодження і прийняття політичних рішень – це шлях від перемир'я до миру", - резюмував Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ.

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