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29 липня 2020, середа, 19:25 9
Суспільство 2020-07-29T21:15:03+03:00
Українські Новини
Тест на коронавірус можна здати прямо в аеропорту: скільки це коштує і коли буде результат

Тест на коронавірус можна здати прямо в аеропорту: скільки це коштує і коли буде результат

Надежда Комендантова
аеропорт
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у МОЗ пояснили, що робити українцям при поверненні з "червоних зон", клініка VERDE Medical Clinic початку ПЛР-тестування пасажирів на коронавірус в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"Аналізи забирають співробітники клініки VERDE Medical Clinic. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн "червоної зони", але тест може пройти будь-який пасажир", - сказано в ньому.

Тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі терміналу А.

В пункті тестування медпрацівник бере мазок з горла і носа, після чого матеріал направляється на дослідження в лабораторію Інституту мікробіологічних досліджень IMD, результат дослідження прийде на електронну пошту пасажира протягом 24 годин.

Також результати тестів лабораторія надсилає до Центру громадського здоров'я.

За наявності негативного результату з мобільного додатку "Дій вдома" пасажиру надсилається повідомлення про зняття з резервації і припинення дії 14-денного контролю самоізоляції.

Вартість послуги складає 1 700 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше медична лабораторія СSD запустила тестування на коронавірус в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

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