Журналісти заявляють, що знайшли віллу Шарія за мільйон євро в Іспанії. Той заперечує: вона коштує 3 мільйони

Український політик і блогер, лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій, якого Державна фіскальна служба викликала на допит на 3 липня у справі про відмивання доходів, живе у віллі на "золотому узбережжі" (Коста-Дорадо) в Іспанії неподалік від Барселони. Вартість будинку точно невідома, однак схожа нерухомість в цьому районі коштує близько 1 млн євро.

Про це повідомив проект "Слідство.Інфо".

Журналісти заявляють, що в серпні 2019 року Шарій став власником вілли площею 230 квадратних метрів на березі Балеарського моря в декількох десятках кілометрів від Барселони, в містечку Рода-де-Бара.

Будинок складається з житлового поверху на 161 кв.м. та підвалу на 69 кв.м. Навколо будинку облаштований сад на 5,2 соток. Крім того, поруч із земельною ділянкою розташований пляж. На території вілли Шарія також є басейн та сад, який був закритий кущами, хвойними деревами і пальмами.

Однак після того, як блогер заселився в свій новий маєток, замість кущів він звів двометровий паркан. На ньому розміщені попереджувальні знаки про охорону і відеоспостереження. З боку вулиці на вікнах обох поверхів встановлені решітки.

Примітно, що даних про вартість житла Шарія у відкритому доступі немає. Однак виходячи з інформації про ціни на будинки в схожих районах, журналісти припустили, що блогеру за свою віллу довелося віддати близько 1 мільйона євро.

Анатолій Шарій прокоментував "Стране" розслідування Слідство.Інфо про наявність іспанської вілли.

"Хочу спростувати. Вони пишуть, що вілла коштує мільйон євро. Насправді, плюс-мінус 3 мільйони євро. Я був вкрай здивований, а що вони хотіли цим показати. Я їм залишив коментар, який в перекладі на цензурну мову означає "очуміти", я думав, що Шарій живе в двокімнатній квартирі на околиці. Найбільше мені сподобалося питання, яке вони самі собі ставлять: а чи є у Шарія гроші на віллу? Тупі свині не розуміють, що якщо в Європі ти щось купуєш, значить маєш довести повністю свої доходи. Звичайно, у мене є гроші. Не тільки на це, а взагалі на все. Вони там ще хвилювалися з приводу дерев. Ні, замість одного дерева там висадили три, плюс висаджені дуже красиві французькі каштани. Але захотів би - вирубав би все, посмажив і з'їв. І взагалі там все дуже класно і красиво. Зараз вілла трохи нежитлова, там живе в основному озброєна охорона. Але заради такого випадку я обіцяю цього тижня туди доїхати. Обов'язково зніму відео звідти, щоб у них бомбануло ще більше. Покажу прекрасний басейн, з прекрасною морською водою, покажу всі три поверхи, предмети мистецтва і все інше, щоб їм усім стало зовсім добре. Крім цього, у мене є повне підтвердження того, як готувалася ця супер спецоперація по приїзду журналістів, з фотографій і таке інше. Хто був у цьому задіяний. І я доведу, що це все робилося чітко під керівництвом Офісу президента. На замовлення Кирила Тимошенка. Вони розраховували, щоб всі обурилися і вигукнули: "ой! який жах!". Звичайно, у мене є гроші. Типу я говорив, що у мене їх немає. Нехай йдуть в ж*пу. Я не був ніколи чиновником, не мав відношення до держбюджету. С*яв я на них, навіть кілька разів. Мені плювати взагалі. Мій ролик по цій темі буде до ранку, бо хочу все акуратно зробити. Вони розраховували, що у всіх бомбоне, мовляв, о, як дорого. Мені пишуть друзі з Верховної Ради: "дивно, а ми думали ти в хрущовці живеш". А де ж мені ще жити? Скажу більше - це не єдиний об'єкт нерухомості такого плану в моїй власності. А чому б і ні? Всім бажаю благополуччя і щастя".