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  • Шарій заявив про напад націоналістів на будинок голови штабу своєї партії в Харкові, - ЗМІ
13 липня 2020, понеділок, 09:59 9
Політика 2020-07-13T10:30:02+03:00
Українські Новини
Шарій заявив про напад націоналістів на будинок голови штабу своєї партії в Харкові, - ЗМІ

Шарій заявив про напад націоналістів на будинок голови штабу своєї партії в Харкові, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Харків, Бійка, Поліція, Нацкорпус, Шарій
У Харкові сталася сутичка
У Харкові сталася сутичка "Нацкорпусу" з прихильниками Шарія. Фото:24tv.ua

Анатолій Шарій і його партія продовжують залишатися ньюзмейкерами у вітчизняному інформаційному просторі. Так, на минулому тижні репортери повідомили, що блогер і новоявлений політик живе у віллі на "золотому узбережжі" (Коста-Дорадо) в Іспанії неподалік від Барселони. Вартість будинку точно невідома, однак схожа нерухомість в цьому районі коштує близько 1 млн євро.

Тепер з'явилася новина про те, що у Шевченківському районі Харкова сталося зіткнення прихильників "Партії Шарія" та учасників "Національного корпусу". У результаті двоє чоловіків опинились у лікарні, повідомив портал strana.ua.

Про це пише відділ комунікації поліції Харківської області.

12 липня о 15:52 у Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення про конфлікт між двома групами людей по вулиці Аральській. На місце події виїхала слідчо-оперативна бригада і керівники відділу поліції. Там поліцейські виявили розмальований паркан домоволодіння і двох постраждалих чоловіків 22 і 32 років. З тілесними ушкодженнями їх доставили в лікарню.

Шевченківський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Всі обставини конфлікту і особи зловмисників встановлюються.

В Telegram-каналі радикалів "ОпустиВату" був опублікований короткий ролик з кадрами бійки, на яких видно як радикали фарбують паркан будинку і потім женуться за людьми. Канал також повідомляє, що сутичка сталася біля будинку сім'ї колишнього нардепа від Партії регіонів Володимира Кацуби (націоналісти вважають цю сім'ї спонсорами "Партії Шарія").

Між тим Шарій у своєму Telegram написав, що "Нацкорпус" "під прикриттям Національної поліції" скоїв напад на будинок голови штабу "Партії Шарія" в Харкові.

"Напад стався з використанням вогнепальної зброї, поранені дві людини Офіційні представники терористичної організації "Нацкорпус" взяли на себе відповідальність за напад", - заявив Анатолій Шарій.

Він нагадав про побиття Микити Роженка, в якому він також звинувачує "Нацкорпус", і заявив, що з тих пір жодного затримання поліція не провела.

"Всі напади куруються Офісом Президента, ось уже з місяць терористична організація Нацкорпус - особиста гвардія Зеленського. Незважаючи на відкритий тероризм, погрози, спроби вбивства і напади, СБУ і МВС не затримують керівництво терористичної організації", - написав лідер "Партії Шарія".

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