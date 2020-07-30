В квартирі репера Енді Картрайта у Санкт-Петербурзі знайдені частини його тіла. Артиста розчленувала його дружина

В квартирі репера Енді Картрайта у Санкт-Петербурзі знайдені частини його тіла. Артиста розчленувала його друж

На днях стало відомо про смерть українського репера, учасника Versus Battle Енді Картрайта, який разом з дружиною проживав у Санкт-Петербурзі. За даними його дружини, він помер від передозування, а дружина розчленувала його тіло, так як не хотіла його безславної смерті. Про це повідомляє Фонтанка.

Як повідомляє відомство, напередодні, 29 липня, в поліцію зателефонував адвокат дружини загиблого репера. Він передав версію, розказану йому 36-річною мешканкою Петербурга - чотири дні тому її чоловік помер від передозування, вона хотіла заховати тіло, тому його розчленувала, але не могла придумати, як бути далі.

За словами дружини, репер помер не пізніше 25 липня 2020 року. Останній вихід в акаунт "ВКонтакте" репера датований вночі 27-го.

Його дружина стверджує, що в перерві між розчленуванням тіла на п'ять частин заходила на його сторінку як власник і імітувала діяльність.

В Instagram музиканта, на якого підписані майже 10 тисяч чоловік, дружина теж була змушена заходити, так як останній запис він залишив 23 липня. 26-го, вже після передбачуваної смерті, вона опублікувала самостійний пост:

"Літо в розпалі, бийте татухи, надсилайте фотки. P. s.: приємно, коли тексти твоїх треків буквально йдуть по руках", - написала дружина від його імені в соціальній мережі.

Скріншот: Фонтанка

Версія жінки включає захоплення репера наркотиками. Нібито в період пандемії Юшко впав у депресію через скасованих концертів і різкого падіння доходів. Пара протягом 9 років знімала простору квартиру на Невському проспекті, і на побутові потреби потрібні серйозні гроші.

Дружина Картрайта звернулася до друзів за допомогою до спроби утилізувати тіло. Це нібито пов'язано з її впевненістю, що розчленуванням вона скоїла злочин. До ради звернутися в поліцію вона прислухалася. Увечері 29 липня надійшов дзвінок по 112. Слідчо-оперативна група працювала в квартирі будинку 134 по Невському проспекту до п'ятої ранку. Вона вилучила п'ять пакетів з холодильника, молоток, ніж, ножівку по металу, обробну дошку, пластиковий таз і наволочку.

За словами адвоката, затримати по 91-ї статті КПК на 48 годин її не можуть до порушення кримінальної справи. А для збудження потрібні вагомі підстави — насильницька причина смерті та дані про причетність дружини до злочину. Адвокат припускає, що справу буде порушено за фактом вбивства, але укласти під варту вийде навряд чи, так як необхідно довести суду обґрунтованість підозр у причетності до вбивства. Слідство має спростувати висунуту нею версію.

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