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  • Приватбанк запровадив кредитні канікули з автокредитів та іпотеки
14 квітня 2020, вівторок, 16:34 10
Економіка 2020-04-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
Приватбанк запровадив кредитні канікули з автокредитів та іпотеки

Приватбанк запровадив кредитні канікули з автокредитів та іпотеки

Ярина Вацяк
Кредит, Приватбанк, Коронавірус, карнатин, іпотека, кредит на авто
Приватбанк
Приватбанк

В той час, як парламент дозволив не платити за оренду офісів та іншої нерухомості на час карантину, Приватбанк ввів кредитні канікули за автокредитами і іпотекою. 

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"В діючих економічних умовах, викликаних наслідками пандемії, Приватбанк ввів додаткові кредитні канікули для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості", - йдеться в повідомленні.

Кредитні канікули надаються банком клієнтам, які зіткнулися з фінансовими труднощами (звільнення, відпустка за свій рахунок та інші) через обмеження, пов'язані з карантином.

Наголошується, що такі клієнти мають право на перенесення строків усіх чергових платежів по 31 липня з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору або договору лізингу після закінчення карантину.

Вказується, що для оформлення кредитних канікул за програмами "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості" потрібно заповнити заявку на сайті банку.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на те, що Кабмін розширив список обмежень на час карантину, уряд вивів з-під заборони роботу всіх видів фінансових установ, включаючи ломбарди і кредитні спілки, а також дозволив аптекам працювати цілодобово.

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