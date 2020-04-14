Приватбанк запровадив кредитні канікули з автокредитів та іпотеки

В той час, як парламент дозволив не платити за оренду офісів та іншої нерухомості на час карантину, Приватбанк ввів кредитні канікули за автокредитами і іпотекою.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"В діючих економічних умовах, викликаних наслідками пандемії, Приватбанк ввів додаткові кредитні канікули для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості", - йдеться в повідомленні.

Кредитні канікули надаються банком клієнтам, які зіткнулися з фінансовими труднощами (звільнення, відпустка за свій рахунок та інші) через обмеження, пов'язані з карантином.

Наголошується, що такі клієнти мають право на перенесення строків усіх чергових платежів по 31 липня з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору або договору лізингу після закінчення карантину.

Вказується, що для оформлення кредитних канікул за програмами "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" і "Кредит під заставу нерухомості" потрібно заповнити заявку на сайті банку.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на те, що Кабмін розширив список обмежень на час карантину, уряд вивів з-під заборони роботу всіх видів фінансових установ, включаючи ломбарди і кредитні спілки, а також дозволив аптекам працювати цілодобово.