підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Події
  • 3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через ДТП у Львові
27 січня 2020, понеділок, 22:22 9
Події 2020-01-27T22:26:00+02:00
Українські Новини
3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через ДТП у Львові

3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через ДТП у Львові

Василь Трухан
ДТП зі швидкою
Фото ГУ НП у Львівській області
Фото ГУ НП у Львівській області

3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 27 січня у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, на перехресті вул. Липинського та Промислової зіткнулися автомобіль Opel під керуванням 22-річної жінки та автомобіль швидкої допомоги Peugeot під керуванням 24-річного чоловіка.

В результаті ДТП в лікарню були доставлені обидва водія, а також 41-річна і 58-річна члени екіпажу "швидкої".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 4 людини госпіталізовано через ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги в Одесі.

Більше новин про: ДТП зі швидкою

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на 40 діб в Болгарії
Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
Новини
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Бій Гарсія-Редкач. Фото: Інтер
Поєдинок Редкача і Хегая подивилися два мільйони телеглядачів 23:22
Українські розвідники захопили в полон бойовика "ДНР" 23:00
Володимир В'ятрович
В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості 22:35
3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через ДТП у Львові 22:22
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков 20:56
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
більше новин
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok