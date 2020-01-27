3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через ДТП у Львові

3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 27 січня у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, на перехресті вул. Липинського та Промислової зіткнулися автомобіль Opel під керуванням 22-річної жінки та автомобіль швидкої допомоги Peugeot під керуванням 24-річного чоловіка.

В результаті ДТП в лікарню були доставлені обидва водія, а також 41-річна і 58-річна члени екіпажу "швидкої".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 4 людини госпіталізовано через ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги в Одесі.