Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. Привітання в картинках для найближчих

Сьогодні, 30 липня, відзначають Всесвітній день дружби. Хоча День дружби святкується неофіційно ще декілька разів. Щорічне свято Міжнародний день дружби було створено за ініціативою ООН. З 2011 року свято щорічно випадає на одну і ту ж дату. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про проведення Міжнародного дня дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі. "Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на зусилля із забезпечення миру і дає можливість побудувати мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність", – йшлося в документі. Тепле свято День друзів було створено для того, щоб нагадати людству про важливість друзів, навчити цінувати вірність і опору, яку нам надають ці люди. Не забудьте привітати друзів, а Українські Новини публікують привітання картинках з Днем друзів, якими можна поділитися в соцмережах. Листівка з Міжнародним днем друзів Міжнародний день дружби Привітання з Днем друзів З Днем дружби Дружба З Днем друзів Листівка до Дня друзів Листівка з Днем дружби Листівка з Днем друзів Як повідомляли Українські Новини, раніше соціальні мережі підкорила зворушлива дружба між кошеням і курчам.