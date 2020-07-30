Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. Привітання в картинках для найближчих

Сьогодні, 30 липня, відзначають Всесвітній день дружби. Хоча День дружби святкується неофіційно ще декілька разів. Щорічне свято Міжнародний день дружби було створено за ініціативою ООН. З 2011 року свято щорічно випадає на одну і ту ж дату.

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про проведення Міжнародного дня дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі.

"Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на зусилля із забезпечення миру і дає можливість побудувати мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність", – йшлося в документі.

Тепле свято День друзів було створено для того, щоб нагадати людству про важливість друзів, навчити цінувати вірність і опору, яку нам надають ці люди.

Не забудьте привітати друзів, а Українські Новини публікують привітання картинках з Днем друзів, якими можна поділитися в соцмережах.

Листівка з Міжнародним днем друзів

Міжнародний день дружби

Привітання з Днем друзів

З Днем дружби

Дружба

З Днем друзів

Листівка до Дня друзів

Листівка з Днем дружби

Листівка з Днем друзів

Як повідомляли Українські Новини, раніше соціальні мережі підкорила зворушлива дружба між кошеням і курчам.