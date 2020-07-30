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  • Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. Привітання в картинках для найближчих
30 липня 2020, четвер, 10:18 175
Lifestyle 2020-07-30T13:00:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. Привітання в картинках для найближчих

Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. Привітання в картинках для найближчих

Ярина Вацяк
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Дружба. Фото: pixabay
Дружба. Фото: pixabay

Сьогодні, 30 липня, відзначають Всесвітній день дружби. Хоча День дружби святкується неофіційно ще декілька разів. Щорічне свято Міжнародний день дружби було створено за ініціативою ООН. З 2011 року свято щорічно випадає на одну і ту ж дату.

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про проведення Міжнародного дня дружби між державами, культурами та всіма людьми на Землі.

"Дружба між народами, державами, культурами і окремими особами може надихнути на зусилля із забезпечення миру і дає можливість побудувати мости між суспільствами, які шанують культурну різноманітність", – йшлося в документі.

Тепле свято День друзів  було створено для того, щоб нагадати людству про важливість друзів, навчити цінувати вірність і опору, яку нам надають ці люди.

Не забудьте привітати друзів, а Українські Новини публікують привітання картинках з Днем друзів, якими можна поділитися в соцмережах.

Листівка з Міжнародним днем друзівЛистівка з Міжнародним днем друзів

Міжнародний день дружбиМіжнародний день дружби

Привітання з Днем друзівПривітання з Днем друзів

З Днем дружби З Днем дружби

ДружбаДружба

З Днем друзівЗ Днем друзів

Листівка до Дня друзівЛистівка до Дня друзів

Листівка з Днем дружбиЛистівка з Днем дружби

Листівка з Днем друзівЛистівка з Днем друзів

Як повідомляли Українські Новини, раніше соціальні мережі підкорила зворушлива дружба між кошеням і курчам.

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