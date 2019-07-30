Сьогодні у світі відзначають день дружби

Сьогодні, 30 липня, у всьому світі відзначається Міжнародний день дружби. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 27 квітня 2011 року на 65-й сесії. Про головні меседжі цього свята розкажуть Українські Новини. В 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, генсек ООН Пан Гі Мун закликав "не допустити виникнення конфліктів і закласти міцний фундамент міцного миру"."З нагоди Міжнародного дня дружби давайте згадаємо про те, що нас пов'язує незалежно від раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи кордонів. Давайте розвивати солідарність, адже ми — єдина людська родина на нашій єдиній планеті. Давайте прагнути до справжньої, міцної дружби", - закликав генсек. Також 30 липня День друга візначається в Парагваї. У цей день прийнято купувати подарунки і сувеніри для своїх друзів. В Аргентині День друга відзначається 20 липня, свято стало настільки популярним, що іноді його святкування і, відповідно, вітання один одному призводили до тимчасового порушення мобільного зв'язку в містах Буенос-Айрес, Мендоса, Кордова і Росаріо, що можна порівняти з ситуацією в Різдво і Новий рік.В Бразилії День друга святкується 18 квітня.\r\nВ Перу, починаючи з 2009 року, День друга святкується у першу суботу липня.Як повідомляли Українські Новини, з 30 липня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і грози.