підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 липня 2019, вівторок, 08:37 22
Lifestyle 2019-07-30T10:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні у світі відзначають день дружби

Сьогодні у світі відзначають день дружби

Дружба. Фото: pixabay
Дружба. Фото: pixabay

Сьогодні, 30 липня, у всьому світі відзначається Міжнародний день дружби. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 27 квітня 2011 року на 65-й сесії. Про головні меседжі цього свята розкажуть Українські Новини.

В 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, генсек ООН Пан Гі Мун закликав "не допустити виникнення конфліктів і закласти міцний фундамент міцного миру".

"З нагоди Міжнародного дня дружби давайте згадаємо про те, що нас пов'язує незалежно від раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи кордонів. Давайте розвивати солідарність, адже ми — єдина людська родина на нашій єдиній планеті. Давайте прагнути до справжньої, міцної дружби", - закликав генсек.

Також 30 липня День друга візначається в Парагваї. У цей день прийнято купувати подарунки і сувеніри для своїх друзів.

В Аргентині День друга відзначається 20 липня, свято стало настільки популярним, що іноді його святкування і, відповідно, вітання один одному призводили до тимчасового порушення мобільного зв'язку в містах Буенос-Айрес, Мендоса, Кордова і Росаріо, що можна порівняти з ситуацією в Різдво і Новий рік.

В Бразилії День друга святкується 18 квітня.

В Перу, починаючи з 2009 року, День друга святкується у першу суботу липня.

Як повідомляли Українські Новини, з 30 липня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і грози.

Більше новин про: Дружба Міжнародний день дружби

Архів
Новини
Після обстрілу з гранатомета телеканал "112 Україна" не визнають потерпілою стороною 11:55
ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів 11:49
Літак у Борисполі сів через птаха, що влетів у лівий двигун 11:48 Інфографіка
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг 11:02
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках 11:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok