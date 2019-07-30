Сьогодні у світі відзначають день дружби

Сьогодні, 30 липня, у всьому світі відзначається Міжнародний день дружби. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 27 квітня 2011 року на 65-й сесії. Про головні меседжі цього свята розкажуть Українські Новини.

В 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, генсек ООН Пан Гі Мун закликав "не допустити виникнення конфліктів і закласти міцний фундамент міцного миру".



"З нагоди Міжнародного дня дружби давайте згадаємо про те, що нас пов'язує незалежно від раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи кордонів. Давайте розвивати солідарність, адже ми — єдина людська родина на нашій єдиній планеті. Давайте прагнути до справжньої, міцної дружби", - закликав генсек.



Також 30 липня День друга візначається в Парагваї. У цей день прийнято купувати подарунки і сувеніри для своїх друзів.



В Аргентині День друга відзначається 20 липня, свято стало настільки популярним, що іноді його святкування і, відповідно, вітання один одному призводили до тимчасового порушення мобільного зв'язку в містах Буенос-Айрес, Мендоса, Кордова і Росаріо, що можна порівняти з ситуацією в Різдво і Новий рік.



В Бразилії День друга святкується 18 квітня.

В Перу, починаючи з 2009 року, День друга святкується у першу суботу липня.



Як повідомляли Українські Новини, з 30 липня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і грози.