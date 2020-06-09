Сьогодні неофіційно відзначають Міжнародний день дружби. Оригінальні привітання для друзів

Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають Міжнародний день дружби. Це свято є неофіційним та відзначається в низці країн світу.

Проте згодом це свято офіційно було затверджено 27 квітня 2011-го року на 65-й сесії Генеральна Асамблея ООН в резолюції № 65/275 і відзначається також 30 липня.

Міжнародний день друзів просто створений для того, щоб, попри життєві обставини і різні перипетії, ми нагадали своїм друзям про те, як вони нам дороги та важливі. Хочеться щоб це свято стало чудовим приводом зателефонувати або написати старим добрим друзям

Привітання в віршах

З нашим днем тебе, друган.

Зичу щастя ураган.

Хай здійсняться мрії всі,

Щоб жилось тобі в красі,

Була тачка найдорожча,

Гаманець тріщав від грошей.

Що не день - веселих свят,

Задоволень, відпочинку,

Вдачі кожную хвилинку,

Перемог, чудових прагнень,

Нових радісних досягнень!

***

Справжній друг, яке щастя,

Якщо поруч він, йдуть всі негоди,

І сумніви зникають, як тала вода,

Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.

Сьогодні день друзів, вітаю,

Веселися по повній і не сумуй,

Радості і щастя я тобі бажаю,

А особливо великого щастя в любові.

***

Бажаю мріяти, кохати,

Та від життя все краще брати,

Та посміхатися, радіти,

Та й на місці не сидіти,

Й по роботі просуватись,

На відпочинку відриватись.

Ти не гальмуй, тебе благаю

Й з днем друзяк тебе вітаю!

З днем друзів хочу привітати

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити і вірити

Любити і розуміти.

Привітання в прозі

Немає в світі, напевно, нічого більш важливого, ніж дружба. Нехай же все друзі залишаються так само близькі, нехай не розчаровують і не засмучують. Нехай сьогоднішній день, Міжнародний день Дружби, знаменується нескінченним світлом, любов’ю і дружньою підтримкою.

***

Вітаю з Міжнародним днем дружби. Нехай наш зв’язок ніколи не обірветься, нехай у твоєму житті будуть люди, які завжди готові прийти на допомогу, які в будь-якій ситуації візьмуть твою сторону, які разом з тобою розділять і радість, і смуток, люди, які називаються друзями. Бажаю міцної дружби, яскравих посмішок і щасливих днів в оточенні дорогих людей.

***

Мені не потрібні слова, щоб сказати про те, які ми близькі. Але я кажу зараз, і буду говорити тобі завжди про те, що тонкі нитки, які зв'язали наші долі, міцніші за кохання та надійніші за щастя. Вітаю тебе з всесвітнім днем друзів і бажаю, щоб наша дружба, як хороше вино, ставала з роками тільки міцніше!

Привітання в картинках до Дня дружби

Привітання до Дня друга

Привітання для друга

Привітання з Днем дружби

День дружби

День дружби 9 червня

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