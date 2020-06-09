Сьогодні неофіційно відзначають Міжнародний день дружби. Оригінальні привітання для друзів

Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають Міжнародний день дружби. Це свято є неофіційним та відзначається в низці країн світу. Проте згодом це свято офіційно було затверджено 27 квітня 2011-го року на 65-й сесії Генеральна Асамблея ООН в резолюції № 65\/275 і відзначається також 30 липня. Міжнародний день друзів просто створений для того, щоб, попри життєві обставини і різні перипетії, ми нагадали своїм друзям про те, як вони нам дороги та важливі. Хочеться щоб це свято стало чудовим приводом зателефонувати або написати старим добрим друзям Привітання в віршах З нашим днем тебе, друган. Зичу щастя ураган. Хай здійсняться мрії всі, Щоб жилось тобі в красі, Була тачка найдорожча, Гаманець тріщав від грошей. Що не день - веселих свят, Задоволень, відпочинку, Вдачі кожную хвилинку, Перемог, чудових прагнень, Нових радісних досягнень! *** Справжній друг, яке щастя, Якщо поруч він, йдуть всі негоди, І сумніви зникають, як тала вода, Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила. Сьогодні день друзів, вітаю, Веселися по повній і не сумуй, Радості і щастя я тобі бажаю, А особливо великого щастя в любові. *** Бажаю мріяти, кохати, Та від життя все краще брати, Та посміхатися, радіти, Та й на місці не сидіти, Й по роботі просуватись, На відпочинку відриватись. Ти не гальмуй, тебе благаю Й з днем друзяк тебе вітаю! З днем друзів хочу привітати Це свято для всіх нас. Дружбу світлу прославити, Ту, що вилікує час. Вам берегти друзів бажаю, Ніколи не зраджувати, Допомагати, любити і вірити Любити і розуміти. Привітання в прозі Немає в світі, напевно, нічого більш важливого, ніж дружба. Нехай же все друзі залишаються так само близькі, нехай не розчаровують і не засмучують. Нехай сьогоднішній день, Міжнародний день Дружби, знаменується нескінченним світлом, любов’ю і дружньою підтримкою. *** Вітаю з Міжнародним днем дружби. Нехай наш зв’язок ніколи не обірветься, нехай у твоєму житті будуть люди, які завжди готові прийти на допомогу, які в будь-якій ситуації візьмуть твою сторону, які разом з тобою розділять і радість, і смуток, люди, які називаються друзями. Бажаю міцної дружби, яскравих посмішок і щасливих днів в оточенні дорогих людей. *** Мені не потрібні слова, щоб сказати про те, які ми близькі. Але я кажу зараз, і буду говорити тобі завжди про те, що тонкі нитки, які зв'язали наші долі, міцніші за кохання та надійніші за щастя. Вітаю тебе з всесвітнім днем друзів і бажаю, щоб наша дружба, як хороше вино, ставала з роками тільки міцніше! Привітання в картинках до Дня дружби Привітання до Дня друга Привітання для друга Привітання з Днем дружби День дружби День дружби 9 червня Як повідомляли Українські Новини, раніше соцмережі підкорила зворушлива дружба кошеняти і курчат.