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30 липня 2020, четвер, 08:35 13
Європа 2020-07-30T10:45:03+03:00
Українські Новини
Угорщина використовує гроші ЄС для систематичної ліквідації свободи незалежних ЗМІ, – журналісти

Угорщина використовує гроші ЄС для систематичної ліквідації свободи незалежних ЗМІ, – журналісти

Елизавета Кесельман
ЗМІ, Євросоюз, Угорщина, ЄФЖ, Медіа
Прапор Євросоюзу. Фото: pixabay
Прапор Євросоюзу. Фото: pixabay

Угорщина використовує кошти Євросоюзу для фінансування проурядових медіа і поширення антиєвропейських настроїв. Незалежна преса країни заявляє, що бездіяльність з цього приводу з боку лідерів ЄС дозволяє прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану сприяти ліквідації свободи незалежних ЗМІ й посилювати свою авторитарну владу. Про це пише сайт Європейської федерації журналістів (ЄФЖ), передає Страна.

Зокрема, рішучої реакції Євросоюзу вимагає угорське новинне агентство Index, з якого звільнилося близько 100 співробітників в результаті політичного тиску. До нього приєдналася ЄФЖ, яка вчора закликала лідерів ЄС вжити дії для відновлення плюралізму ЗМІ в Угорщині А сьогодні ЄФЖ висловилася про особливу відповідальність Євросоюзу за погіршення свободи преси в країні.

Згаданий звіт про плюралізм медіа з Угорщини показав, що до 2014 року кошти ЄС розподіляло Національне бюро розвитку — один з найбільших державних рекламодавців країни. А з 2014 року, коли Бюро було закрито, всі кошти ЄС розподіляються урядом Угорщини через канцелярію прем'єр-міністра.

"Як зазначають угорські експерти, європейські субсидії використовувалися для ліквідації свободи преси в Угорщині. Це неприпустимо. Ми вимагаємо провести розслідування з приводу використання коштів ЄС. Ми також закликаємо терміново надати кошти, щоб колишні журналісти Index могли створювати нові незалежні ЗМІ", — сказав генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес.

З слів незалежних угорських журналістів, в останні роки вони неодноразово говорили про серйозні проблеми зі свободою слова в інтерв'ю, розслідуваннях і статтях. Ситуація почала погіршуватися п'ять років тому, і тепер критичне становище із ЗМІ очевидне для всіх. Уряд Угорщини зараз може використовувати безмежні ресурси, включаючи регулювання, державну рекламу й сотні новинних агентств для поширення пропаганди. Гроші ЄС постійно витрачаються владою для фінансування проурядових ЗМІ. А оскільки такі ЗМІ працюють у Великій Британії, Словенії, Македонії і підтримують хороші відносини з новинними організаціями у Франції, Німеччині та Італії, угорські медіа несуть загрозу плюралізму ЗМІ у всій Європі, вважають незалежні журналісти країни.

У зв'язку з цією загрозою ЄФЖ вимагає негайної політичної реакції з боку європейських політичних лідерів. В організації очікують відповідей від голів Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн і Європейської ради Шарля Мішеля.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ відмовилася від притримки законопроєкту "Про медіа"

Крім того, херсонські журналісти протестують проти законопроєкту "Про медіа"

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