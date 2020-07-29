Співробітник ЦВК захворів на коронавірус: подати кандидатуру на вибори можна тільки за попереднім записом

Центральна виборча комісія (ЦВК) посилила карантинні заходи з виявлення коронавірусу в одного з працівників, після спалаху коронавірусу в Печерському районному суді Києва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передають Українські Новини.

"Звертаємо увагу, що у зв'язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадків захворювання на коронавірусну хворобу, ми знову посилюємо карантинні заходи. Просимо громадян без необхідності не входити в адмінбудівлю ЦВК, а у разі відвідання - обов'язково одягати маски і рукавички, дотримуватися дистанції", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, у зв'язку з тим, що трапилося, голова комісії Олег Діденко підписав розпорядження "Про забезпечення приймання Центральною виборчою комісією подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій".

ЦВК назвав своєю основною задачею створення безпечних умов роботи комісії та взаємодії працівників секретаріату комісії з відвідувачами.

Також, згідно з повідомленням, подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій приймаються з 27 липня по 5 серпня включно на другому поверсі адміністративної будівлі комісії.

Щоб мінімізувати контакти між відвідувачами, ЦВК створила попередній запис представників суб'єктів подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій для подачі документів телефоном.

Як повідомляли Українські Новини, у гуртожитку Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" зафіксований спалах коронавірусу.