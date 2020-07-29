Франція не буде обмежувати поїздки в країни ЄС і закликала Євросоюз не закривати внутрішні кордони

У Франції, де остаточно сформували повний склад уряду, закликали країни-члени ЄС уникати повної заборони на поїздки всередині Європи і Шенгенської зони. Франція також не планує забороняти подорожі в європейські країни. Про це заявив держсекретар МЗС Франції Клеман Бон, передає Politico.

За його словами, французький уряд створить рекомендації для поїздок в небезпечні регіони, де поновилося поширення коронавірусу, але самі поїздки забороняти не буде.

"Слід якомога більше уникати тотального закриття кордонів в межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося боротися з кластерами без непропорційних заходів", - заявив Бон.

як приклад, він навів рекомендацію для мандрівників, які зібралися в іспанській Каталонії, де нещодавно стався спалах вірусу.

"Але ця міра не поширюється на всю Іспанію", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Польща продовжила заборону на авіасполучення до 11 серпня.

Крім того, Єврокомісія купила препарат Ремдесивір від коронавірусу для країн ЄС на 63 млн євро.