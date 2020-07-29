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29 липня 2020, середа, 16:40 15
Силові структури 2020-07-29T18:30:03+03:00
Українські Новини
У МВС заявили, що "полтавський терорист" міг вчинити суїцид

У МВС заявили, що "полтавський терорист" міг вчинити суїцид

Ольга Фандорина
Антон Геращенко, мвс, Захоплення заручників, Роман Скрипни
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

У МВС вважають, що Роман Скрипник, який 23 липня взяв в заручники поліцейського у Полтавській області, міг покінчити життя самогубством. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пояснивши безрезультатні пошуки втікача,  в ефірі телеканалу 112 Україна в середу, 29 липня.

"Одна з версій - що цей чоловік, можливо, вже і неживий, тому що, за даними поліції і за свідченнями поліцейських, яких він брав у заручники, він був під дією, як здавалося, сильних наркотичних засобів, метамфетамінів. Також такі свідчення дали ті люди, які з ним тісно спілкувалися, що він дуже серйозно сидів на наркотиках. Ми думаємо, що він міг покінчити життя самогубством", - сказав Геращенко.

Тим часом, пошуки тривають.

"Ми сподіваємося найближчим часом зрозуміємо, чи цей чоловік ще живий, чи не живий, і зробити так, щоб він відповідав за свої дії", - додав заступник міністра.

Як повідомляли Українські Новини, Скрипник, який брав у заручники взяв в заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області Віталія Шияна, був чотири рази судимий.

Раніше з'явилася інформація, що викрадач автомобіля погрожував поліцейським гранатою в Полтаві.

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