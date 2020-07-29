Кабмін затвердив список вимог до якості автогазу

Кабінет Міністрів затвердив перелік вимог для скрапленого газу для автомобілів, який подорожчав ще на початку літа. Дане рішення було ухвалене на засіданні Кабміну в середу, 29 липня, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні відсутній нормативно-правовий документ, який визначає вимоги до скрапленого газу для автомобільного транспорту та комунально-побутового споживання та промислових цілей, що призводить до недобросовісної практиці використання скрапленого газу, призначеного для комунально-побутового споживання, для заправки автомобілів.

Крім того, національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, і з прийняттям даного проекту акта вимоги національних стандартів до показників якості скрапленого газу стануть обов'язковими.

Наголошується, що дана постанова встановлює єдині вимоги щодо показників якості скрапленого газу для автомобілів, а також для комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Також постановою вводиться необхідність проведення оцінки скрапленого газу, який вводиться в обіг або надається на ринку України, а також визначається орган державного ринкового нагляду за скрапленого газу для автомобілів, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Як повідомляли раніше Українські Новини, опір змінам на ринку сертифікації ГБО викликано прагненням повернути колишні корупційні схеми.

Тим часом, взимку в Україні посилився контроль за автомобільним газобалонним обладнанням.