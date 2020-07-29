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29 липня 2020, середа, 15:56 8
Транспорт 2020-07-29T17:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив список вимог до якості автогазу

Кабмін затвердив список вимог до якості автогазу

Ольга Фандорина
Скраплений газ
Скраплений газ

Кабінет Міністрів затвердив перелік вимог для скрапленого газу для автомобілів, який подорожчав ще на початку літа. Дане рішення було ухвалене на засіданні Кабміну в середу, 29 липня, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні відсутній нормативно-правовий документ, який визначає вимоги до скрапленого газу для автомобільного транспорту та комунально-побутового споживання та промислових цілей, що призводить до недобросовісної практиці використання скрапленого газу, призначеного для комунально-побутового споживання, для заправки автомобілів.

Крім того, національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, і з прийняттям даного проекту акта вимоги національних стандартів до показників якості скрапленого газу стануть обов'язковими.

Наголошується, що дана постанова встановлює єдині вимоги щодо показників якості скрапленого газу для автомобілів, а також для комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Також постановою вводиться необхідність проведення оцінки скрапленого газу, який вводиться в обіг або надається на ринку України, а також визначається орган державного ринкового нагляду за скрапленого газу для автомобілів, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Як повідомляли раніше Українські Новини, опір змінам на ринку сертифікації ГБО викликано прагненням повернути колишні корупційні схеми.

Тим часом, взимку в Україні посилився контроль за автомобільним газобалонним обладнанням.

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