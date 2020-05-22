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22 мая 2020, пятница, 10:37 627
Транспорт 2020-05-22T11:03:51+03:00
Українські Новини
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется

Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется

Сергей Паламаренко
Автомобили, Сертификация, ГБО
Сгоревшие автомобили. Скрин с видео
Сгоревшие автомобили. Скрин с видео

Сопротивление изменениям на рынке сертификации ГБО вызвано стремлением вернуть прежние коррупционные схемы, - об этом говорится в расследовании 112 канала.

До 19 декабря 2019 года все автомобили на газобалонном оборудовании регистрировались по Акту технической экспертизы, так называемой «Форме №5». Водитель на руки получал готовую бумагу, в которой было зафиксировано, что с автомобилем все в порядке. При этом – как свидетельствуют и водители, и сами установщики - самой экспертизы не проводилось, и по факту бланками просто торговали.

Сертификация ГБО автомобиля


С декабря 2019 года данные акты утратили свою легитимность, и единственно законным документом сертификации автомобиля с ГБО является Сертификат соответствия. Сертификация проводится в системе органа по сертификации на основании аттестата аккредитации, выданного Национальным агентством аккредитации Украины. Документ можно получить в одной из 500 лабораторий по всей Украине после испытаний и детального осмотра автомобиля, проверки маркировки и документации, наличия клапанов, исключающих попадание газа в салон, проверки отсутствия утечки газа, оценки в целом правильности установки и т.д.
Как утверждают эксперты, 4 из 10 машин, приезжающих с Актами технической экспертизы, не могут сейчас пройти эту сертификацию. В оборудовании присутствуют множество технических неисправностей, а то и вовсе стоит просроченный баллон, непригодный к эксплуатации и опасный для жизни. Такие баллоны до конца прошлого года массово завозили из соседних стран, придавали им надлежащий вид и устанавливали как новые.

Бланки сертификатов для проверки ГБО автомобиля

Установщики рассказывают, что Акты технической экспертизы уже с регистрационным номерами и печатями продавала им Украинская газомоторная ассоциация. Ее президент Степан Ашрафьян отказывается комментировать журналистам эту тему. Вместе с тем, эксперты отмечают активное сопротивление нововведениям на рынке, к этому подключились даже некоторые депутаты. Водители допускают, что под прикрытием борьбы с высокими ценами на сертификацию, парламентариев «используют вслепую», предоставляя им заведомо ложную информацию, а само сопротивление связано исключительно с желанием вернуть схему с продажей «Формы №5», на которой зарабатывали ее продавцы.

Проверка ГБО автомобиля при сертификации

Согласно данным Министерства внутренних дел, за 2019 год ГБО в Украине установили 141.666 автомобиля. Все они получили Акты технической экспертизы без какой-либо проверки, соответственно, на наших дорогах могут ездить десятки тысяч потенциальных «бомб».

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