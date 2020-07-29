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29 липня 2020, середа, 13:29 8
Економіка 2020-07-29T13:57:55+03:00
Українські Новини
За пів року прибуток Укрпошта впав у 11 разів

За пів року прибуток Укрпошта впав у 11 разів

Григорий Яковенко
Укрпошта, Ігор Смілянський, Прибуток
Пошта укрпошта Фото: prompolit.info
Пошта укрпошта Фото: prompolit.info

У січні-червні 2020 року акціонерне товариство "Укрпошта" скоротило чистий прибуток в 11 разів порівняно з аналогічним періодом 2019 року, або на 432,3 млн гривень до 42,7 млн гривень.

Про це написав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляють Українські Новини.

"42,7 млн гривень — прибуток "Укрпошти" за перше півріччя 2020 року", — написав він.

Також Смілянський додав, що він позитивно оцінює результати роботи Укрпошти у другому кварталі 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, директор Укрпошти отримує зарплату в два рази більшу, ніж президент США.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити проти Ігоря Смілянського справу про можливе зловживання та отриманні неправомірної вигоди.

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