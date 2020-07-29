Біля Верховної Ради — провалля на дорозі через прорив трубопроводу

У центрі Києва, де раніше під землю провалилися дві машини, прямо під стінами Верховної Ради, провалився асфальт через прорив трубопроводу під проїжджою частиною. Місце інциденту обгородили.

Про це повідомили КП ШЕУ Печерського району.

Пошкоджено ділянку дороги на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Шовковичної. Зараз там яма.

"Під час чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівниками КП "ШЕУ Печерського району" комунальної корпорації "Київавтодор" було виявлено руйнування дорожнього покриття, яке виникло внаслідок прориву трубопроводу під проїзною частиною вул. Михайла Грушевського, 20. В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", — сказано в повідомленні.

У відомстві визнали, що подібні аварії з провалом асфальту стаються в Києві часто.

Яму біля Ради обгородили. Фото: прес-служба "Київавтодор"

Яма на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Шовковичної. Фото: прес-служба "Київавтодор"

Як повідомляли Українські Новини, яма в асфальті утворилася біля Офісу Президента.

В минулому році в Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.