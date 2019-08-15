Асфальт провалився на вул. Лютеранській біля Офісу Президента через проблеми з комунікаціями в Києві.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-секретар комунальної корпорації "Київавтодор".\r\n"Провал стався через комунікацій, яких саме комунікацій - зараз встановлюють", - повідомила вона.\r\n\r\nЗа даними корпорації, провал стався близько 7:00, але дорогу не перекрили.\r\nПровал асфальту. Фото: Інформатор\r\n(Новина доповнена оновленою інформацією)\r\nЯк пізніше повідомила прес-служба Київської міської адміністрації, пошкодження трубопроводу на дорозі по вул. Лютеранській біля Офісу Президента в Києві локалізовано.\r\nЗа даними комунального підприємства "Київтеплоенерго", о 10:50 було виявлено пошкодження трубопроводу, вследсвіе чого трапився провал асфальту.\r\nПідприємство повідомляє, що постраждалих немає.\r\nНа місці події працює аварійно-відновлювальна бригада.\r\nПодача гарячої води буде відновлено одразу після закінчення робіт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше на Хрещатику два автомобіля "пішли" під асфальт.\r\nВ минулому році в Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.\r\nКрім того, через прорив труби в центрі столиці під асфальт провалився автомобіль і обпеклися люди а біля центрального ж\/д вокзалу в асфальті з'явилася величезна яма.