Асфальт провалився на вул. Лютеранській біля Офісу Президента через проблеми з комунікаціями в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар комунальної корпорації "Київавтодор".

"Провал стався через комунікацій, яких саме комунікацій - зараз встановлюють", - повідомила вона.

За даними корпорації, провал стався близько 7:00, але дорогу не перекрили.

Провал асфальту. Фото: Інформатор

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Як пізніше повідомила прес-служба Київської міської адміністрації, пошкодження трубопроводу на дорозі по вул. Лютеранській біля Офісу Президента в Києві локалізовано.

За даними комунального підприємства "Київтеплоенерго", о 10:50 було виявлено пошкодження трубопроводу, вследсвіе чого трапився провал асфальту.

Підприємство повідомляє, що постраждалих немає.

На місці події працює аварійно-відновлювальна бригада.

Подача гарячої води буде відновлено одразу після закінчення робіт.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Хрещатику два автомобіля "пішли" під асфальт.

В минулому році в Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.

Крім того, через прорив труби в центрі столиці під асфальт провалився автомобіль і обпеклися люди а біля центрального ж/д вокзалу в асфальті з'явилася величезна яма.