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18 червня 2019, вівторок, 19:10 16
Події 2019-06-18T19:14:41+03:00
Українські Новини
Фото дня: на Хрещатику два автомобілі "пішли" під асфальт

Фото дня: на Хрещатику два автомобілі "пішли" під асфальт

Автомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото:
Автомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото: "Інформатор"

У вівторок, 18 червня, в самому центрі Києва два автомобілі провалилися під асфальт. Випадковими учасниками інциденту стали Citroen і Volkswagen. Водій останнього зумів вчасно виїхати, уникнувши глибокого провалу.

Інцидент стався за адресою вулиця Хрещатик, 4, повідомляє "Інформатор" з місця події.

Водій Citroen розповів, що обвал асфальту стався несподівано. У дворі давно не проводили ремонтні роботи, проте подібних випадків раніше не було.

Через обвал утворилася настільки глибока яма, що автомобіль наполовину опинився під землею. Дістати транспортний засіб можливо тільки за допомогою евакуатора. Місце обвалу правоохоронці огородили, проте на зазначеній ділянці паркування, стояли ще два автомобілі.

Співробітники патрульної поліції в екстреному порядку намагаються знайти власників припаркованих авто. Правоохоронці не виключають можливість подальшого обвалу.

Автомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото: Автомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото: "Інформатор"

Нагадаємо, в минулому році в Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.

Крім того через прорив труби в центрі столиці під асфальт провалився автомобіль і обпеклися люди а біля центрального залізничного вокзалу в асфальті з'явилася величезна яма.

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