Фото дня: на Хрещатику два автомобілі "пішли" під асфальт

У вівторок, 18 червня, в самому центрі Києва два автомобілі провалилися під асфальт. Випадковими учасниками інциденту стали Citroen і Volkswagen. Водій останнього зумів вчасно виїхати, уникнувши глибокого провалу.\r\nІнцидент стався за адресою вулиця Хрещатик, 4, повідомляє "Інформатор" з місця події.\r\nВодій Citroen розповів, що обвал асфальту стався несподівано. У дворі давно не проводили ремонтні роботи, проте подібних випадків раніше не було.\r\nЧерез обвал утворилася настільки глибока яма, що автомобіль наполовину опинився під землею. Дістати транспортний засіб можливо тільки за допомогою евакуатора. Місце обвалу правоохоронці огородили, проте на зазначеній ділянці паркування, стояли ще два автомобілі.\r\nСпівробітники патрульної поліції в екстреному порядку намагаються знайти власників припаркованих авто. Правоохоронці не виключають можливість подальшого обвалу.\r\n\r\n\r\nАвтомобілі провалилися під асфальт в центрі Києві. Фото: "Інформатор"\r\nНагадаємо, в минулому році в Києві пожежна машина їхала на виклик, але провалилася під асфальт.\r\nКрім того через прорив труби в центрі столиці під асфальт провалився автомобіль і обпеклися люди а біля центрального залізничного вокзалу в асфальті з'явилася величезна яма.