Рідини для електронних сигарет внесли у перелік підакцизних товарів

Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про Державну податкову службу, внісши рідини для електронних сигарет у перелік підакцизних товарів з 1 січня 2021 року.

Про це йдеться в постанові уряду від 27 липня №643, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у положення про Державну податкову службу вносяться зміни.

Зокрема, в перелік товарів, над якими здійснюється реалізація державної податкової політики у межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів і державні цільові фонди податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом, включені рідини для електронних сигарет.

Також Податкова служба здійснюватиме ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва таких рідин.

Ці зміни набирають чинності з 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, ще з червня Кабінет Міністрів збирався посилити відповідальність за продаж електронних сигарет дітям.

Раніше в США було зафіксовано першу смерть від хвороби легенів у людини, яка використовувала електронні сигарети. За дві місяці подібних випадків було 193.