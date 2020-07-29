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29 липня 2020, середа, 11:25 12
Податки 2020-07-29T13:45:03+03:00
Українські Новини
Рідини для електронних сигарет внесли у перелік підакцизних товарів

Рідини для електронних сигарет внесли у перелік підакцизних товарів

Валерия Драгомирова
Електронні сигарети, податкова служба, Державна податкова служба України, Підакцизні товари, рідини для електронних сигарет
Електронна сигарета, куріння. Фото: independent.co.uk
Електронна сигарета, куріння. Фото: independent.co.uk

Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про Державну податкову службу, внісши рідини для електронних сигарет у перелік підакцизних товарів з 1 січня 2021 року.

Про це йдеться в постанові уряду від 27 липня №643, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у положення про Державну податкову службу вносяться зміни.

Зокрема, в перелік товарів, над якими здійснюється реалізація державної податкової політики у межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів і державні цільові фонди податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом, включені рідини для електронних сигарет.

Також Податкова служба здійснюватиме ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з виробництва таких рідин.

Ці зміни набирають чинності з 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, ще з червня Кабінет Міністрів збирався посилити відповідальність за продаж електронних сигарет дітям.

Раніше в США було зафіксовано першу смерть від хвороби легенів у людини, яка використовувала електронні сигарети. За дві місяці подібних випадків було 193.

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