Протасовому Яру в Києві повернули статус зеленої зони. Тепер там не можна будувати

Київська міська рада надала Протасовому Яру статус зеленої зони.

Про це сказано в повідомленнях прес-служби міськради та Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати повернули статус території зелених насаджень загального користування земельних ділянок у парку відпочинку Протасів Яр, що в Солом'янському районі. Мова йде про земельну ділянку площею 3,15 га на вулиці Миколи Амосова, яка розміщується в парку відпочинку Протасів Яр", — сказано в повідомленні міськради.

Зазначено, що Київрада визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади, земельні відводи з 2007 по 2012 року на території Протасового Яру.

На землях Протасового Яру в подальшому планують створити регіональний ландшафтний парк.

Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову.

Підкреслено, що мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

Зазначено, що на наступному пленарному засіданні Київради має бути винесено питання про відмову в відновленні договору оренди з ТОВ "Інтербуд Компані", яке орендує інший земельну ділянку в Протасовому Яру площею 0,7 га.

Згідно з повідомленням міськради, кияни неодноразово вимагали повернути ділянці статус зеленої зони та змінити цільове призначення частини земельних ділянок Протасового Яру.

Рішення підтримали 74 депутати Київради.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва дозволив компанії "Дайтона Груп" зводити 32-поверховий житловий комплекс на Протасовому яру в Києві, скасувавши розпорядження Державної архітектурно-будівельної інспекції про зупинення будівельних робіт на вулиці Амосова.

Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр.

Протасів Яр відомий як місце, куди можна взимку поїхати кататися на лижах, не покидаючи Київ.