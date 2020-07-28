У Києві створили 7 ландшафтних заказників, щоб уберегти зелені зони від забудови

Київська міська рада створила 7 ландшафтних заказників.

Про це сказано в повідомленні пресслужби міськради, передають Українські Новини.

"7 ландшафтних заказників — Київ поповниться новими природоохоронними зонами... Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати оголосили низку ділянок ландшафтними заказниками місцевого значення", — сказано в ньому.

Зокрема, відповідний статус отримали ділянки "Конча-Заспа" на території острова Жуків у Голосіївському районі, "Троєщинські луки" на території Деснянського району.

Також такий статус отримали "Деснянські луки", "Урочище Церковщина", "Совська балка", "Багринова гора", "Долина річки Коноплянки".

"Кияни хочуть жити в зеленому місті, а не в бетонних джунглях. Саме тому сьогодні низку зелених зон столиці Київрада оголосила ландшафтними заказниками місцевого значення. Це сприятиме оздоровленню навколишнього середовища, поліпшення екологічного і санітарного стану, зростання туристичного потенціалу Києва, а також розширення рекреаційних зон для відпочинку киян та гостей столиці. Крім того, природоохоронний статус допоможе вберегти ці території від недобросовісних забудовників. Адже таким чином місто робить неможливим використання цих земель для забудови та меліорації", — сказала автор низки рішень щодо створення заказників, депутат Київради Олеся Пинзеник.

Також сьогодні депутати встановили водоохоронну і прибережну захисну смугу Труханового острова в Дніпровському районі і надала статус скверу земельній ділянці в межах вулиці Деміївської та провулку Деміївського у Голосіївському районі.

Як повідомляли Українські Новини, 16 травня Київрада створила ландшафтний заказник місцевого значення "Труханів острів" на території островів Труханів і Міжмістний.

Київська міська рада надав Протасового Яру статус зеленої зони.

Протасів Яр відомий як місце, куди можна взимку поїхати кататися на лижах, не покидаючи Київ.