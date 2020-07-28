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28 липня 2020, вівторок, 18:09 525
Суспільство 2020-07-28T19:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр

Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр

Кира Молчанова
Земля, Віталій Кличко, Київ, Протасів Яр
Протасів яр у Києві. Фото: Вікіпедія
Протасів яр у Києві. Фото: Вікіпедія

На землях Протасового Яру не буде житлової забудови і надалі планується створити регіональний ландшафтний парк. Київрада ухвалила рішення, яким визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру.

Про це зазначається в повідомленні на Офіційному порталі Києва.

Також депутати скасували зміни в Генеральний план Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

"Місто робить все для наведення порядку з землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесено ще один важливий проект рішення – про відмову в поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані". Тому прошу депутатів відповідально поставитися до ухвалення цього важливого питання", – зазначив Кличко.

У повідомленні говориться, що на наступне пленарне засідання Київради має бути винесено питання про відмову в поновленні договору оренди з ТОВ "Інтербуд Компані", яка орендує іншу земельну ділянку в Протасовому Яру площею 0,7 га. Він також повинен у перспективі стати частиною регіонального ландшафтного парку "Протасів Яр".

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