Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр

На землях Протасового Яру не буде житлової забудови і надалі планується створити регіональний ландшафтний парк. Київрада ухвалила рішення, яким визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру.

Про це зазначається в повідомленні на Офіційному порталі Києва.

Також депутати скасували зміни в Генеральний план Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ "Дайтона груп".

"Місто робить все для наведення порядку з землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесено ще один важливий проект рішення – про відмову в поновленні договору оренди з "Інтербуд Компані". Тому прошу депутатів відповідально поставитися до ухвалення цього важливого питання", – зазначив Кличко.

У повідомленні говориться, що на наступне пленарне засідання Київради має бути винесено питання про відмову в поновленні договору оренди з ТОВ "Інтербуд Компані", яка орендує іншу земельну ділянку в Протасовому Яру площею 0,7 га. Він також повинен у перспективі стати частиною регіонального ландшафтного парку "Протасів Яр".