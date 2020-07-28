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  • Суркіс зробив правильний вибір, — Світлана Лобановська про призначення Луческу
28 липня 2020, вівторок, 20:16 8
Спорт 2020-07-28T21:15:01+03:00
Українські Новини
Суркіс зробив правильний вибір, — Світлана Лобановська про призначення Луческу

Суркіс зробив правильний вибір, — Світлана Лобановська про призначення Луческу

Валерия Драгомирова
Футбол, Луческу, Тренер, Динамо Київ
Мірча Луческу.
Мірча Луческу.

Обговорюючи персону Мірчі Луческу, який став головним тренером київського "Динамо", слід, перш за все, звертати увагу на його професіоналізм, досвід, досягнення. Про це заявила Світлана Лобановська, дочка знаменитого тренера Валерія Лобановського, пише "Футбольний клуб".

"Футбол достатньо прагматичний, – каже Світлана Валеріївна. – Тато постійно акцентував увагу на цьому. Тому, на мій погляд, обговорюючи персону Мірчі Луческу, слід, відкинувши емоції, перш за все, звертати увагу на його професіоналізм, досвід, досягнення. З цих позицій вибір динамівських керівників абсолютно виправданий. Хоча, звичайно, гарантію того, що співпраця румунського тренера з киянами буде успішною, не може дати ніхто. Всіх розсудить час. І — результати виступу команди".

Вона вважає дивною позицію донецького "Шахтаря" в цій ситуації. "Таке враження, що "Шахтар" принижений і ображений рішенням Мірчі прийняти "Динамо". Ще зовсім недавно перехід Мораєса з київського клубу у донецький представляли в абсолютно протилежному світлі. А тут просто шквал негативу на адресу людини, яка, власне, і вивела "Шахтар" на його нинішні висоти", — сказала Світлана. На думку Лобановської, Суркіс зробив правильний вибір.

"Знаєте, адже саме ця позиція з донецького боку, здається, підтверджує, що Ігор Суркіс зробив правильний вибір! Принаймні, "Шахтар", судячи з усього, вже не відчуває себе настільки комфортно, як раніше. І в цьому плані запланований на 25 серпня матч з "Динамо" за Суперкубок бачиться надзвичайно цікавим. Думаю, це буде хороший початок нової історії київського клубу", — резюмувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, "Динамо" спростували відставку Луческу і опублікувало його листування з Суркісом.

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