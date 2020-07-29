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29 липня 2020, середа, 06:45 28 Відео
Азія 2020-07-29T08:00:02+03:00
Українські Новини
В рамках Україно-Пакистано-Китайського контракту армії ІРП передана партія танків нового покоління

В рамках Україно-Пакистано-Китайського контракту армії ІРП передана партія танків нового покоління

Павло Твердохліб
Танк, Армія, Озброєння, Україна-Пакистан, Ісламська Республіка Пакистан, Аль Халід-I
Танк Аль Халід-I (Tank Al-Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Танк Аль Халід-I (Tank Al-Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)

Україна продовжує розширювати співробітництво в рамках оборонних проектів з Ісламською Республікою Пакистан. 28 липня в одному з центральних міст ІРП, першій столиці цієї держави - Равалпінді, відбулася церемонія передачі одному з полків армійського корпусу Зболйних Сил країни першої партії танків нового покоління Аль Халід-I (Tank Al-Khalid-I).

Сама процедура передачі нових танків пройшла на базі концерну важкої промисловості "Таксила", повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND). На ній був присутній начальник штабу сухопутних військ Збройних Сил ІРП генерал Камар Джавед Баджва. Він оцінив цю подію як символ успішного Українсько-Пакистано-Китайського співробітництва.

"Дані озброєння вселяють упевненість і задоволення у вирішенні поставлених перед їх екіпажами завдань. А самі бойові машини заслуговують на високу оцінку. Вони вкрай необхідні для розвитку обстановки безпеки", - зазначив генерал Баджва.

Дизайн основного бойового танка "Аль Халід-I" є похідним від китайського танка типу "90-2". А двигун танка від прототипу 90-2 був замінений українським 6ТД-2 потужністю 1200 к.с.

Вибір саме українського двигуна визначено кліматичними умовами з високими температурами, у яких будуть експлуатуватися дані бронемашини.

Як відзначають фахівці, Україна протягом десятків років володіє одними із самих надійних танкових двигунів, що працюють в умовах жаркого клімату. У свій час Україна і Росія обрали два різних способи розвитку танкових двигунів. Українські конструктори вибрали в якості магістрального напрямку розвитку - дизель, а росіяни - газові турбіни. Тепер, коли покупцями бронетехніки найчастіше є країни зі спекотним кліматом, стабільність роботи двигунів при температурі навколишнього середовища вище 50 градусів, дизельні двигуни стали одним з ключових факторів, що забезпечують надійність танків.

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