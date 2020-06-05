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05 июня 2020, пятница, 09:39 679
Транспорт 2020-06-05T11:00:02+03:00
Українські Новини
Украинский оборонный концерн выиграл многомиллионный пакистанский тендер

Украинский оборонный концерн выиграл многомиллионный пакистанский тендер

Павел Твердохлиб
Пакистан, Самолет, Оборона, Ремонт, Ил-78
Украина выиграла оборонный тендер в Пакистане. Фото: news.pn
Украина выиграла оборонный тендер в Пакистане. Фото: news.pn

"Укрспецэкспорт" выиграл многомиллионный тендер в Пакистане и открыл новую страницу в сотрудничестве с этой страной. Об этом сообщает агентство новостей The Dispatch News Desk (DND).

Украинская сторона объявлена победителем тендера на ремонт самолета-заправщика Ил-78, соответствующий контракт заключен ГК "Укрспецэкспорт" с Управлением закупок ВВС Пакистана.

Также получено подтверждение от Военно-воздушных сил Пакистана о намерении заключить следующий пакет контрактов на капитальный ремонт еще двух самолетов-заправщиков по итогам выполнения первого контракта. Работы будет выполнять предприятие ГК "Укроборонпром" - ГП "Николаевский авиаремонтный завод".

Общий объем программы ремонта и модернизации самолетов-заправщиков Ил-78 пакистанских ВВС составит более 30 млн долл. США.

В марте этого года Пакистан посетил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов, что стало важной вехой в развитии двусторонних отношений.

Реализация указанных контрактов гарантирует поступление в Украину валютных средств, обеспечит долговременными контрактами украинский оборонно-промышленный комплекс и укрепит украинские позиции на мировом рынке вооружений и военной техники (ВВТ).

Ил-78 (по кодификации НАТО - Midas) - предназначен для дозаправки в воздухе военных самолетов. Также может использоваться в качестве военно-транспортного самолета.

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