підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 07:45 7
Суспільство 2020-07-29T08:15:01+03:00
Українські Новини
Вінницькому губернатору Борзову за червень нарахували 149 тис. гривень до зарплати

Вінницькому губернатору Борзову за червень нарахували 149 тис. гривень до зарплати

Валерия Драгомирова
ДУС, зарплати чиновників, Сергій Борзов
Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов
Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов

Державне управління справами (ДУС) нарахувало керівнику Сергію Борзову, якого Президент Володимир Зеленський призначив головою Вінницької обласної державної адміністрації, 167,8 тис. гривень заробітної плати за червень.

Про це сказано у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

"Сума заробітної плати керівника Державного управління справами Сергія Борзова в червні 2020 року становила 167 819 гривень", — сказано в ньому.

Борзова було звільнено з посади керівника ДУС і призначено головою Вінницької обладміністрації 18 червня.

За цей час його посадовий оклад та надбавки до зарплати в Держуправлінні справами за червень становили 18 892 гривні.

На час карантину зарплата працівників органів влади обмежена 47,2 тис. гривень, однак на низку виплат це обмеження не поширюється.

Борзову було нараховано до зарплати 148 927 гривень, яких зазначене обмеження не стосується.

"Оплата за період відпустки з грошовою допомогою до відпустки – 64 473 гривні і компенсація за невикористану відпустку при звільненні – 84 454 гривні (які не включаються до обмеження заробітної плати)", — сказано у відповіді.

З нарахованої Борзову за червень суми було виплачено 32 725 гривень податків і зборів.

Таким чином, видана йому зарплата після звільнення з Держуправління справами — 136 тис. гривень.

Червнева зарплата керівництва ДУС після призначення Борзова вінницьким губернатором була нарахована у межах карантинних обмежень.

Тимчасово виконуючий з 18 червня обов'язки керівника ДУС Ігор Лисий заробив 47 272 гривні.

Заступникам керівника Сергію Прилипко і Марії Грабовській було нараховано по 47 230 гривень зарплати за червень.

Зарплата Сергія БорзоваЗарплата Сергія Борзова

Як повідомляли Українські Новини, Борзов задекларував 0,8 млн гривень доходу за 2019 рік і наявність у власності квартири в Печерському районі Києва, отриманої від Держуправління справами, яке він очолював.

Крім того, Борзов в травні отримав зарплату меншу, ніж його заступник.

 

Більше новин про: ДУС зарплати чиновників Сергій Борзов

Слідчі втратили матеріали справи про студентів, побитих на Майдані у 2013
Зеленський розглядає кілька кандидатів на заміну Кучми в ТКГ
Новини
Вінницькому губернатору Борзову за червень нарахували 149 тис. гривень до зарплати 07:45
Заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів, — КМДА 07:30 Документ
Кличко в червні отримав на 14 тис. менше, ніж його заступник 07:15 Документ
Танк Аль Халід-I (Tank Al-Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Україно-Пакистано-Китайського контракту армії ІРП передана партія танків нового покоління 06:45 Відео
Із зарплати міністра соцполітики Лазебної відняли 20 тисяч гривень у червні 06:30 Документ
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
Покрити "зелені" тарифи за рахунок споживачів нереально, – Герус 18:45
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Ціни на бензин і дизпаливо стрімко підскочили вгору. Експерти дали прогноз на тиждень 09:00
Додаткові внески та одноразові виплати накопичень. Як хочуть реформувати пенсійну систему 05:30
більше новин
Проти в. о. директора ДБР Соколова відкрили справу про можливу корупцію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok