Вінницькому губернатору Борзову за червень нарахували 149 тис. гривень до зарплати

Державне управління справами (ДУС) нарахувало керівнику Сергію Борзову, якого Президент Володимир Зеленський призначив головою Вінницької обласної державної адміністрації, 167,8 тис. гривень заробітної плати за червень.

Про це сказано у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

"Сума заробітної плати керівника Державного управління справами Сергія Борзова в червні 2020 року становила 167 819 гривень", — сказано в ньому.

Борзова було звільнено з посади керівника ДУС і призначено головою Вінницької обладміністрації 18 червня.

За цей час його посадовий оклад та надбавки до зарплати в Держуправлінні справами за червень становили 18 892 гривні.

На час карантину зарплата працівників органів влади обмежена 47,2 тис. гривень, однак на низку виплат це обмеження не поширюється.

Борзову було нараховано до зарплати 148 927 гривень, яких зазначене обмеження не стосується.

"Оплата за період відпустки з грошовою допомогою до відпустки – 64 473 гривні і компенсація за невикористану відпустку при звільненні – 84 454 гривні (які не включаються до обмеження заробітної плати)", — сказано у відповіді.

З нарахованої Борзову за червень суми було виплачено 32 725 гривень податків і зборів.

Таким чином, видана йому зарплата після звільнення з Держуправління справами — 136 тис. гривень.

Червнева зарплата керівництва ДУС після призначення Борзова вінницьким губернатором була нарахована у межах карантинних обмежень.

Тимчасово виконуючий з 18 червня обов'язки керівника ДУС Ігор Лисий заробив 47 272 гривні.

Заступникам керівника Сергію Прилипко і Марії Грабовській було нараховано по 47 230 гривень зарплати за червень.

Зарплата Сергія Борзова

Як повідомляли Українські Новини, Борзов задекларував 0,8 млн гривень доходу за 2019 рік і наявність у власності квартири в Печерському районі Києва, отриманої від Держуправління справами, яке він очолював.

Крім того, Борзов в травні отримав зарплату меншу, ніж його заступник.