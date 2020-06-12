Винницким губернатором назначат руководителя Госуправления делами Борзова

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Винницкой областной государственной администрации руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова вместо Владислава Скальского. Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини. 40-летний Борзов до назначения с 1 августа 2019 года занимал должность руководителя Государственного управления делами. Он окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского. С 2006 по 2011 год занимал должность директора команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы". С 2011 по 2012 год - директором команды КВН "Сборная Украины". Также работал в обществе с ограниченной ответственностью "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания". С июня 2014 года до августа 2019 был заместителем руководителя ГУД. С 28 августа 2015 года по 23 июля 2016 года и с 11 июня по 1 августа 2019 - временно исполнял обязанности руководителя ГУД. В 2006 году - кандидат в депутаты Винницкого городского совета 5-го от партии "Либеральная Украина". В 2010 году был кандидатом в депутаты Винницкого областного совета от партии "Фронт Перемен". Член Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 года Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Коровия с должности председателя Винницкой областной государственной администрации и назначил на нее Владислава Скальского. Ранее Кабинет Министров одобрил назначение киевским губернатором Василия Володина.