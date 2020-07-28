У Луганській області через обвалення бетонного кріплення загинув гірник

В шахті "Новодружеської" вуглевидобувної компанії "Лисичанськвугілля" (Луганська область) через обвалення бетонного кріплення загинув шахтар.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"27 липня на шахті "Новодружеській" "Лисичанськвугілля" стався нещасний випадок з гірником на дільниці підготовчих робіт №1 Прохорцевим Костянтином Валерійовичем, 1979 року народження. 27 липня о 15:40 сталося раптове обвалення фрагменти бетонного кріплення з покрівлі виробки, внаслідок чого Прохорцев отримав політравму", - йдеться в ньому.

Наголошується, що до прибуття лікарів потерпілий перебував у медпункті шахти без свідомості, йому надавалась перша медична допомога.

Проте політравма виявилася несумісною з життям і о 16:25 лікарі констатували смерть потерпілого.

У свою чергу територіальним органом Держпраці у Луганській області створено комісія зі спеціального розслідування.

Міненерго і особисто тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня шахтар загинув через обвал в шахті державного підприємства "Мирноградвугілля" шахта "Центральна" (Донецька область).

Раніше внаслідок обвалу на шахті в Луганській області загинув один гірник.