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28 липня 2020, вівторок, 11:45 12
Суспільство 2020-07-28T13:00:03+03:00
Українські Новини
Київ опівдні "завмер" у заторах. Де найбільш завантажені дороги

Київ опівдні "завмер" у заторах. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Google-карты, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні опівдні, 28 липня, Київ скували традиційні затори в центрі і місцями на околицях. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, найбільш масштабні пробки опівдні охопили столичне Набережне шосе.

Також повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Університет" та "Політехнічний інститут". Крім того, ускладнено рух по вулиці Жилянській.

Один з найбільших заторів спостерігається на вулиці Вадима Гетьмана та Повітрофлотському проспекті.

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві 28 липня вдень. Карта: Google Maps

Зазначимо, що на Лівому березі затори станом на 11:30 не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

Крім того, в 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин, що дорівнює 9 дням 11 годинам, які викреслені з життя.

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