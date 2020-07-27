У центрі Києва горіла адмінбудівля: Хрещатик затягло димом

Тоді як вранці на Подолі пролунав вибух у будинку, також у понеділок, 27 липня, надійшло повідомлення про пожежу в центрі Києва. Загорілася будівля на Хрещатику.

Про це повідомляє ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу надійшло о 8:26, вона виникла на вулиці Хрещатик, 12, що в Шевченківському районі столиці.

Вогнеборці встановили, що займання виникло на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі і супроводжувалося сильним задимленням.

Пожежа зранку на Хрещатику. Фото: ДСНС Києва

О 8:53 рятувальники ліквідували загоряння, після чого провели роботи з випуску диму з приміщень.

Пожежа спалахнула в центрі Києва. Фото: ДСНС Києва

На місці працювали 6 одиниць основної та спеціальної техніки, 25 представників особового складу. Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в Луганській області тривають пожежі.