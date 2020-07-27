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  • У центрі Києва горіла адмінбудівля: Хрещатик затягло димом
27 липня 2020, понеділок, 17:57 12
Події 2020-07-27T19:00:02+03:00
Українські Новини
У центрі Києва горіла адмінбудівля: Хрещатик затягло димом

У центрі Києва горіла адмінбудівля: Хрещатик затягло димом

Надежда Комендантова
Хрещатик, пожежа, Київ, ДСНС України
Пожежа на Хрещатику. Фото: ДСНС Києва
Пожежа на Хрещатику. Фото: ДСНС Києва

Тоді як вранці на Подолі пролунав вибух у будинку, також у понеділок, 27 липня, надійшло повідомлення про пожежу в центрі Києва. Загорілася будівля на Хрещатику.

Про це повідомляє ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу надійшло о 8:26, вона виникла на вулиці Хрещатик, 12, що в Шевченківському районі столиці.

Вогнеборці встановили, що займання виникло на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі і супроводжувалося сильним задимленням.

Пожежа зранку на Хрещатику. Фото: Держнс КиєваПожежа зранку на Хрещатику. Фото: ДСНС Києва

О 8:53 рятувальники ліквідували загоряння, після чого провели роботи з випуску диму з приміщень.

Пожежа спалахнула в центрі Києва. Фото: Держнс КиєваПожежа спалахнула в центрі Києва. Фото: ДСНС Києва

На місці працювали 6 одиниць основної та спеціальної техніки, 25 представників особового складу. Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, в Луганській області тривають пожежі.

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