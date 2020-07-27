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27 липня 2020, понеділок, 07:00 10
Бізнес 2020-07-27T08:15:02+03:00
Українські Новини
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців

Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців

Кира Молчанова
Експорт, імпорт, зернові культури, сільгосппродукція
Зерновоз вагон Фото: Латифундист
Зерновоз вагон Фото: Латифундист

Експорт зерна зменшився на 22,2%, або на 101,567 млн доларів до 354,932 млн доларів, імпорт збільшився в 3,9 рази, або на 4,475 млн доларів до 6,041 млн доларів у червні 2020 року порівняно з червнем 2019 року.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба, передають Українські Новини.

Найбільшим попитом у червні користувалася кукурудза, експорт становив 269,087 млн доларів.

У січні-червні 2020 року порівняно з січнем-червнем 2019 року експорт зерна зменшився на 0,5%, або на 23,056 млн доларів до 4 504,938 млн доларів, імпорт збільшився на 1,9%, або на 2,280 млн доларів до 124,931 млн доларів.

У травні 2020 року порівняно з травнем 2019 року експорт зерна зменшився на 16,6%, або на 136,530 млн доларів до 684,104 млн доларів, імпорт збільшився в 2,5 рази, або на 4,528 млн. доларів до 7,462 млн доларів.

В 2019 році порівняно з 2018 роком експорт зерна збільшився на 33,1%, або на 2 396,439 млн доларів до 9 637,174 млн доларів, імпорт зменшився на 5,4%, або на 10,264 млн доларів до 180,854 млн доларів.

Імпорт/експорт зерна в червні, млн доларів:

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародна рада із зерна (IGC) знизила прогноз врожаю зернових культур в Україні на 1,7%, або на 1,2 млн тонн, до 70,2 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з березневим прогнозом.

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