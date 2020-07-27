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  • Через спалах коронавірусу в Баварії підняли штрафи для підприємств до 25 тисяч євро
27 липня 2020, понеділок, 15:15 9
Європа 2020-07-27T16:45:02+03:00
Українські Новини
Через спалах коронавірусу в Баварії підняли штрафи для підприємств до 25 тисяч євро

Через спалах коронавірусу в Баварії підняли штрафи для підприємств до 25 тисяч євро

Елизавета Кесельман
Німеччина, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua
Німеччина.Фото: infoindustria.com.ua

Після низки спалахів коронавірусу в Німеччині, німецька федеральна земля Баварія вирішила штрафувати на суму до 25 тисяч євро порушників та посилити контроль за дотриманням гігієнічних норм на підприємствах. Про це оголосив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

В рамках посилення контролю, всі компанії будуть перевірятися на дотримання гігієнічних норм з ще більш короткими інтервалами. Такі перевірки можуть проводитися без попереднього повідомлення як вдень, так і вночі.

Штрафи за порушення будуть збільшені вдвічі до 25 тисяч євро. Крім того, всі сезонні працівники пройдуть тестування.

"Коронавірус ще не закінчився. Коронавірус повільно повертається. Тому важливо, щоб кілька випадків поступово не стали другою хвилею інфекцій. Обережність має залишатися першочерговим пріоритетом", - сказав Зедер.

Також Баварія створить центри для проведення тестів на коронавірус на прикордонних переходах та залізничних станціях.

Для тих, хто повертається з відпустки, центри будуть створені на трьох великих прикордонних переходах та на головних залізничних станціях Мюнхена та Нюрнберга. Тести будуть добровільними.

Баварія пропонує безкоштовні добровільні тести в аеропортах Мюнхена та Нюрнберга.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на німецькій фермі виявили коронавірус у 174 працівників, серед яких українці.

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